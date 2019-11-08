ЦБ РФ ожидает роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20-25% после повышения лимита выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн рублей, предложенное поправками в законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО.

с чего всё началось

Российский Центробанк ожидает роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20-25%. Это связано с предлагаемым увеличением выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей.

Центробанк предупредил, что ОСАГО может подорожать на 25%

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