Экономика
Znak.comЦентробанк предупредил, что ОСАГО может подорожать на 25%
Российский Центробанк ожидает роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20-25%. Это связано с предлагаемым увеличением выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
ЦБ РФ ожидает роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20-25% после повышения лимита выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн рублей, предложенное поправками в законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО.ТАСС08 ноября в 09:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин считает важным поскорее принять законопроект о либерализации ОСАГО
РИА Новости08 ноября в 10:31
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Политика
Бывший советский дипломат рассказал, как Горбачёв «продал ГДР»
Французский писатель и бывший советский дипломат Владимир Федоровский рассказал о событиях 1989 года, которые привели к падению Берлинской стены.
News.ru вчера в 21:30
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru вчера в 03:52
Общество
Названы сроки наступления климатической зимы в Москве
Климатическая зима в Москве наступит не раньше конца ноября.
Lenta.ru 01:50
Происшествия
Установлена личность убитой петербургским преподавателем студентки
Стала известна личность девушки, убитой преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегом Соколовым.
Lenta.ru вчера в 08:32
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Происшествия
Украинский пассажирский самолет загорелся при посадке в Египте
При заходе на посадку у украинского самолета в аэропорту египетского города Шарм-эль-Шейх произошло возгорание шасси.
REGNUM вчера в 22:30
Культура
Гагарина в слезах покинула студию «Голоса»
Гагарина в слезах покинула студию «Голоса» Певица, увидев отца погибшего Егора Клинчаева, не смогла сдержать слез.
Экспресс газета 01:07
Происшествия
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
Радио Sputnik 02:04
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru 08 ноября в 13:38
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры
Каталонская «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура испанской Примеры.
RT на русском вчера в 17:00
Происшествия
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП в Красноярском крае
Интерфакс вчера в 19:50
Политика
Посол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше
Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в Польше.
RT на русском вчера в 18:29
Политика
Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР
Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
Дни24 вчера в 07:54
Общество
Последних белух выпустили из «китовой тюрьмы» в Приморье
Специалисты завершили выпуск последней группы белух, ранее незаконно содержавшихся в «китовой тюрьме» в бухте Успения в Приморском крае.
РБК 02:04
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова победила на четвертом этапе Гран-при в Китае
Ранее Щербакова заняла первое место на первом этапе Гран-при в США.
Интерфакс-Спорт вчера в 05:34
Политика
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.
РИА Новости вчера в 07:24
Гаджеты
AMD может выпустить «убийцу NVIDIA» в первой половине 2020 года
CyberSport.ru вчера в 16:17
Политика
Трамп хотел бы посетить парад Победы в Москве
По официальным каналам пока не было из США информации о реакции Дональда Трампа на приглашение посетить Москву в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
LentaChel.ru вчера в 01:47
Политика
В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана
В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.
RT на русском вчера в 15:34
Экономика
Экс-владелец «Связного» назвал Крым причиной своего разорения
Бывший владелец группы «Связной» и экс-миллиардер Максим Ноготков назвал Крым причиной своего разорения.
News.ru 00:29
Политика
Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 15:06
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
По словам гендиректора Российского квантового центра Руслана Юнусова, который возглавит проектный офис, к 2024 году Росатом планирует создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубит.
News.ru 07 ноября в 01:28
Политика
9 российских бизнесменов были включены в британский доклад о вмешательстве Москвы в политику Соединенного королевства
Девять российских бизнесменов были включены в британский доклад о вмешательстве Москвы в политику Соединенного королевства.
Эхо Москвы 02:30
Единоборства
Александр Волков: Важнее было победить, чем победить красиво
Allboxing.ru вчера в 22:34
Политика
Пушков посмеялся над Зеленским после слов о создании спутника
Известия вчера в 21:28
Кино
Стартовали съемки «Сержанта» с Пореченковым и Епифанцевым
Телеканал РЕН-ТВ начал съемки мини-сериала «Сержант» с Михаилом Пореченковым и Владимиром Епифанцевым в главных ролях.
Культуромания 07 ноября в 14:38