Экономика

Znak.comZnak.comЦентробанк предупредил, что ОСАГО может подорожать на 25%

Российский Центробанк ожидает роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20-25%. Это связано с предлагаемым увеличением выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей.
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с чего всё началось

ЦБ ожидает удорожания ОСАГО на 20-25% при повышении лимита выплат за вред здоровью

ЦБ РФ ожидает роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20-25% после повышения лимита выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн рублей, предложенное поправками в законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО.
ТАСС08 ноября в 09:05

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Страховщики считают возможную отмену территориального коэффициента ОСАГО нагрузкой для них

ТАСС08 ноября в 13:53

Минфин считает важным поскорее принять законопроект о либерализации ОСАГО

РИА Новости08 ноября в 10:31

Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО

Коммерсантъ08 ноября в 11:02

С каждого по способностям: тарифы ОСАГО пытаются привязать к стилю вождения

Профиль08 ноября в 05:01

В Совфеде нашли способ не допустить подорожания ОСАГО на 25%

Российская газета08 ноября в 12:25

Минфин согласен убрать ряд норм из законопроекта о либерализации ОСАГО

REGNUM08 ноября в 11:16

Минфин поддержит появление индивидуальных тарифов на ОСАГО

News.ru08 ноября в 15:19
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Бывший советский дипломат рассказал, как Горбачёв «продал ГДР»

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В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
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Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
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В российской больнице пациентку бросили на полу в коридоре

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По словам гендиректора Российского квантового центра Руслана Юнусова, который возглавит проектный офис, к 2024 году Росатом планирует создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубит.
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