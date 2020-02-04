Общество
РИА НовостиВ Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов. Об этом "Российской газете" рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях.
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с чего всё началось
Банк России отметил появление новой схемы в арсенале черных кредиторов: физлицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, затем кредитор исчезает, и долгое время должнику просто некому выплачивать долг, при этом по условиям договора процентная ставка может расти, задолженность быстро увеличивается.Российская газетавчера в 11:07
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Минобороны заключило контракт на создание беспилотника «Альтиус-РУ»
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Политика
Госсекретарь США заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме. Об этом пишет украинское издание «НВ».
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