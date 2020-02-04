Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦентробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов. Об этом "Российской газете" рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях.
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с чего всё началось

Граждане хватили лишнего

Банк России отметил появление новой схемы в арсенале черных кредиторов: физлицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, затем кредитор исчезает, и долгое время должнику просто некому выплачивать долг, при этом по условиям договора процентная ставка может расти, задолженность быстро увеличивается.
Российская газетавчера в 11:07

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Когда долг отдавать — некому: выявлена новая схема мошенничества с кредитами

Вести.Ru03:26

Граждане хватили лишнего

Российская газетавчера в 11:07

Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

РИА Новости01:02

ЦБ выявил новую схему работы черных кредиторов

Газета.Ruвчера в 22:07

ЦБ предупредил о новой схеме работы «черных» кредиторов

ТАСС03:12

В России снизилось количество «черных кредиторов»

ГЛАС.RUвчера в 10:16

Число «черных кредиторов» в РФ в 2019 году снизилось на 20%

ПРАЙМвчера в 09:04
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Общество

Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
РИА Новости 01:28
Культура

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Известия вчера в 16:32
Здоровье

Число жертв нового коронавируса в Китае увеличилось до 490 человек

Общее число жертв пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на материковой части КНР увеличилось до 490 человек.
Политика Сегодня вчера в 20:03
Армия и оружие

Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М — такой же, как у Арматы.
РИА Новости вчера в 19:02
Армия и оружие

National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР

Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Профиль 02 февраля в 04:06
Политика

Путин объяснил, почему уволил главу Чувашии

Президент России Владимир Путин рассказал, что правоохранительные органы не имеют претензий к уволенному главе Чувашии Игнатьеву.
Вечерний курьер вчера в 12:24
Экономика

Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
РБК 02:03
Армия и оружие

Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине

Известия вчера в 18:14
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

Российская газета вчера в 23:22
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском вчера в 03:31
Экономика

Лукашенко заявил о желании покупать нефть у Москвы по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, но в Москве, по его словам, настаивают на премиальных надбавках сверх того.
РИА Новости вчера в 11:06
Технологии

ФАС заставит Apple и Google обеспечить удаление своих приложений

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Коммерсант, Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских приложений и программ.
ToDay News Ufa 03 февраля в 00:46
Политика

Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией

Газета.Ru вчера в 04:19
Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru вчера в 13:18
Шоу-бизнес

Леди Гага показала нового бойфренда

Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.
Lenta.ru 03 февраля в 19:14
Общество

«Победа» объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место

Как писали СМИ, ветерана сначала не пускали на посадку из-за перегруза в сто граммов, а затем — на заранее купленные места повышенной комфортности.
РИА Новости 02:23
Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

ТАСС вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости вчера в 23:53
Общество

Рэперы Slim и Особов удалили свой клип после жалобы православных

В ролике священник находится на заднем сидении дорогого автомобиля «в кругу дам легкого поведения, в бардачке находится крупная сумма денежных средств за «теневые схемы» и пистолет», рассказали о действии в кадре клипа активисты.
Новые Известия 03:14
Здоровье

Во всех школах Якутска введен карантин с 6 по 16 февраля

С 6 по 16 февраля во всех школах Якутска из-за ОРВИ введен полный карантин, сообщили ЯкутияDаіlу в столичном управлении образования.
Якутия Daily 01:29
Общество

Рогозин отказался пока раскрывать правду о «дырке» в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что время раскрыть причины появления «дырки» в пилотируемом корабле «Союз МС-09» еще не пришло.
Взгляд.ру 03:01
Политика

Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Газета.Ru вчера в 16:52
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 03 февраля в 12:16
Культура

Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа

Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Актуальные Новости 03 февраля в 09:33
Общество

В России может возникнуть дефицит чеснока из-за коронавируса

Специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) считают, что коронавирус может привести к дефициту чеснока в России, так как отечественные торговые сети отказываются от китайских продуктов.
Газета.Ru 00:24
Общество

Банки и операторы смогут бороться с подменными номерами

Способ противодействия действиям мошенников, использующих подмененные номера для звонков клиентам банков, разработали крупнейшие операторы связи РФ совместно с банковскими организациями.
REGNUM вчера в 21:30
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Авто

Власти рассказали об адаптации двигателей Aurus для самолетов

«К настоящему времени были продемонстрированы пути создания на базе современного автомобильного двигателя проекта «ЕМП» авиационной версии двигателя АПД-500 мощностью 500 л.с. и показана его работоспособность и достижимость необходимых параметров наземными испытаниями», — рассказал глава ведомства Денис Мантуров.
AutoNews 01:54
Армия и оружие

Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией

Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе.
Деловое.ТВ вчера в 09:29
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