Экономика
РИА НовостиЦентробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов. Об этом "Российской газете" рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях.
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с чего всё началось
Банк России отметил появление новой схемы в арсенале черных кредиторов: физлицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, затем кредитор исчезает, и долгое время должнику просто некому выплачивать долг, при этом по условиям договора процентная ставка может расти, задолженность быстро увеличивается.Российская газетавчера в 11:07
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Общество
Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
Первый борт Воздушно-космических сил России с эвакуированными из китайского Уханя 80 россиянами прибыл в аэропорт Тюмени.
Происшествия
Напавшего на дом Эллы Памфиловой отправили в психбольницу
Ахад Карабалаев, напавший на дом главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, отправлен на лечение в психиатрическую лечебницу.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в Лондоне
Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»
«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе
Спикер нижней палаты конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси разорвала копию текста речи главы государства Дональда Трампа после его выступления перед законодателями, передает Reuters на своей странице в Twitter.
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Баскетбол
«Хьюстон» договорился о масштабной сделке с участием Капелы
«Хьюстон Рокетс», «Атланта Хоукс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс» согласовали масштабную сделку с участием Клинта Капелы и Роберта Ковингтона, сообщает ESPN.
Общество
«Первый канал» отказался показывать церемонию «Оскар»
В 2019 году «Оскар» показывал «Яндекс», который в этом году также не стала покупать права на показ, скорее всего, по тем же причинам, что и «Первый канал».
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Общество
Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк
Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Анадолу Эфесу» в матче Евролиги
Московский ЦСКА проиграл лидеру баскетбольной Евролиги турецкому "Анадолу Эфес" в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Общество
В Китае упала смертность от коронавируса
Напомним, еще 1 февраля в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР говорили, что смертность составляет 2,5% - таким образом, показатель упал сразу на 0,4 п. п. Также наблюдается рост соотношения вылечившихся к умершим из-за коронавируса.
Армия и оружие
Совбез ООН проведет экстренное заседание по Сирии
«США, Франция и Великобритания запросили брифинг в СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника (генсека ООН по Сирии Гейра) Педерсена и представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов», — сообщил собеседник агентства.
Политика
Трамп пообещал «сокрушить тиранию» Мадуро в Венесуэле
Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп в присутствии лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо назвал президента страны Николаса Мадуро «незаконным правителем» и пообещал «сломать власть тирании».
Технологии
Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем
Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.
Гаджеты
Официальное видео Qualcomm демонстрирует всю мощь флагманов со Snapdragon 865
Компания Qualcomm опубликовала на своём официальном канале Youtube видеоролик, демонстрирующий возможности новых смартфонов на основе топовой однокристальной системы Snapdragon 865.
Политика
Шойгу вручил маршалу СССР Язову орден «За заслуги перед Отечеством»
Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Армия и оружие
Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»
Завершились государственные испытания российского танка Т-90М "Прорыв".
Общество
Десятки скелетов со связанными руками нашли в Британии
Скелеты лежали в неглубоких могилах. Археологи пока не могут сказать, чьи останки найдены.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Экономика
Россия впервые за девять лет вернула больше кредитов, чем выдала
Правительства иностранных государств впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили, следует из данных Федерального казначейства по исполнению бюджета.
Политика
Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского
Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
Политика
Лукашенко назвал США «величайшей империей»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал США «величайшей империей».
Общество
В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
В украинском учебнике по всемирной истории, предназначенном для учеников 10-х классов, обнаружили голливудского актера Киану Ривза.
Общество
В России создают аппарат, способный садиться на вертикальную стену
Демонстратор нового типа летательного аппарата, который будет маневреннее вертолета и сможет садиться на наклонные и вертикальные плоскости, будет создан в России в ближайшие два года, рассказал в интервью РИА Новости глава научно-технического совета, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.
Политика
США могут выйти из соглашения ВТО по правительственным закупкам
США изучают возможность выхода из соглашения ВТО по правительственным закупкам, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.