Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦентробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов. Об этом "Российской газете" рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях.
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с чего всё началось

Граждане хватили лишнего

Банк России отметил появление новой схемы в арсенале черных кредиторов: физлицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, затем кредитор исчезает, и долгое время должнику просто некому выплачивать долг, при этом по условиям договора процентная ставка может расти, задолженность быстро увеличивается.
Российская газетавчера в 11:07

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Выявлен новый способ мошенничества с кредитами

Lenta.ru00:04

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

Московский Комсомолец01:28

Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

РИА Новости01:02

ЦБ предупредил о черных кредиторах. Они исчезают, а потом требуют огромную неустойку

Фонтанка.Ру00:42

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

Взгляд.ру01:55

ЦБ выявил новую схему работы черных кредиторов

Газета.Ruвчера в 22:07

Граждане хватили лишнего

Российская газетавчера в 11:07
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За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы

Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
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Отказываться от продукта начали отечественные торговые сети Из-за вспышки коронавируса может возникнуть дефицит чеснока на прилавках российских продуктовых магазинов.
АМИТЕЛ 00:10
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На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий.
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Lenta.ru вчера в 11:50
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Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов сообщил, что первая партия систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф» будет поставлена Индии до конца 2021 года.
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СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

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Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
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Названы главные проблемы смартфонов, купленных за границей

Специалисты назвали главные проблемы смартфонов, приобретенных за границей.
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УАЗ представил экспедиционную «буханку»

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Политика

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