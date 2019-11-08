Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦентробанк предупредил о подорожании ОСАГО

Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
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с чего всё началось

ЦБ ожидает удорожания ОСАГО на 20-25% при повышении лимита выплат за вред здоровью

ЦБ РФ ожидает роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20-25% после повышения лимита выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн рублей, предложенное поправками в законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО.
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Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
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Google обновляет интерфейс YouTube

Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
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Футболист «Спартака» Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»

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Спартак сможет отдавать Эрцгебирге в аренду своих футболистов.
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Полиция не разрешает ФК «Торпедо» играть матчи на домашнем стадионе

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Игоря Верника госпитализировали

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В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

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Китай анонсировал начало разработок сетей G6

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Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
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