Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦентробанк предупредил о подорожании ОСАГО

Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

ЦБ ожидает удорожания ОСАГО на 20-25% при повышении лимита выплат за вред здоровью

ЦБ РФ ожидает роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20-25% после повышения лимита выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн рублей, предложенное поправками в законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО.
ТАССвчера в 09:05

Подробнее о событии

Страховщики считают возможную отмену территориального коэффициента ОСАГО нагрузкой для них

ТАССвчера в 13:53

Минфин считает важным поскорее принять законопроект о либерализации ОСАГО

РИА Новостивчера в 10:31

Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО

Коммерсантъвчера в 11:02

Минфин согласен убрать ряд норм из законопроекта о либерализации ОСАГО

REGNUMвчера в 11:16

В Совфеде нашли способ не допустить подорожания ОСАГО на 25%

Российская газетавчера в 12:25

Минфин заявил о готовности изменить законопроект о либерализации ОСАГО

Rambler News Serviceвчера в 10:30

В Центробанке спрогнозировали резкое подорожание ОСАГО

Версия-Саратоввчера в 09:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:58, Ашберн
Хоккей

У защитника «Колорадо» Задорова диагностирован перелом челюсти

Как сообщает в своём «твиттере» журналист Эй Джей Хайфили, у россиянина диагностирован перелом челюсти.
Чемпионат 00:26
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж

Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва 07 ноября в 15:53
Общество

Генпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна

Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Ведомости вчера в 12:52
Политика

Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru вчера в 09:54
Происшествия

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали из-за анонимной угрозы

Газета.Ru вчера в 22:45
Хоккей

Шайба Кучерова помогла «Тампе» победить «Баффало» в матче НХЛ

РБК вчера в 17:55
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои

Лезги газет вчера в 14:29
Политика

«Газпром» назвал условия нового контракта с Украиной

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце года.
Политика Сегодня 06 ноября в 19:00
Общество

Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги

Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.
Росбалт вчера в 14:40
Общество

Впервые названо число ведущих здоровый образ жизни россиян

Всего 12 процентов россиян ведут здоровый образ жизни, пишет РБК в пятницу, 8 ноября, со ссылкой на данные Росстата.
Вечерняя Москва вчера в 00:47
Происшествия

Замглавы «Аэрофлота» стал свидетелем по делу о хищении 250 млн руб

Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по административному управлению Василий Авилов стал свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
РБК 00:15
Происшествия

Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге

Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.
Известия вчера в 02:21
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Кино

Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»

Ореанда-Новости 06 ноября в 07:54
Происшествия

Кот спас ребенка от падения с лестницы

Телеканал 360° 07 ноября в 04:59
Общество

Отец Ассанжа опасается за жизнь сына в тюрьме

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что опасается за жизнь сына в тюрьме после «девяти лет преследований», сообщает газета The Daily Mail.
REGNUM вчера в 21:53
Единоборства

Бакаев — о трештоке Макгрегора: «Для него все эти слова — лишь бизнес. И это неправильно»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказал мнение о конфликте чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.
Матч ТВ 00:50
Политика

Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев

Украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и прочие изобретения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на открытии Международного экономического форума.
РБК вчера в 21:48
Космос

В NASA уловили мощный рентгеновский всплеск в глубинах космоса

Южный Федеральный вчера в 09:43
Футбол

Эррера: «Порой в „Манчестер Юнайтед“ футбол не был на первом месте»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера, перешедший в парижский клуб на правах свободного агента летом 2019 года из «Манчестер Юнайтед», обозначил разницу между клубами.
Sport24.ru вчера в 14:29
Футбол

«Ростов» начнет второй круг домашним матчем с «Тамбовом»

ФК Ростов вчера в 18:38
Авто

Haval назвала цены на купе-кроссовер Haval F7x для России

Тарантас Ньюс 07 ноября в 12:41
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Политика

Партия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений

Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений.
RT на русском вчера в 13:53
Экономика

Пакистан решил выплатить России долг советских лет

Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM вчера в 00:47
Шоу-бизнес

У Юлии Меньшовой появилась потенциальная невестка

Ранее звездная мать Андрея Гордина - Юлия Меньшова говорила, что очень дорожит связью со своими детьми, у которых нет от нее секретов.
Телепрограмма 07 ноября в 23:36
Происшествия

С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей

РИА Новости вчера в 11:20
Здоровье

Опрос: две трети заболевших ОРВИ россиян ходят на работу

65% заболевших ОРВИ россиян ходят на работу и не берут больничный, 49% из тех, кто решил "отлежаться", продолжают работать из дома, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса портала "Здоровье Mail.ru".Также из опроса следует, что половина россиян обращается к врачам только в критических случаях.
Агентство Телеграф вчера в 02:21
Политика

Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан

Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное