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РИА Новости
РИА Новости

Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке

Летом замминистра финансов Алексей Моисеев выразил опасения, что из-за субсидирования государством ставок на ипотечном рынке может образоваться "пузырь". В настоящее время самой популярной программой субсидирования является льготная ипотека под 6,5% на жилье в новостройках.В источнике
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РИА Новости

Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке

Банк России пока не опасается "пузыря" на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% и очередного кризиса могут появиться риски перегрева, заявил в интервью РИА Новости директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.
РИА Новости23:07
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РБК

Центробанк опасается перегрева рынка из-за продления льготной ипотеки

РБК03:17
РИА Новости

Кабмин следит за ситуацией на рынке ипотеки РФ, уверены в Кремле

РИА Новости05:34
Lenta.ru

Кремль отреагировал на риски возникновения ипотечного пузыря в России

Lenta.ru05:42
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, чем опасно продление льготной ипотечной программы

ПРАЙМ05:42
Газета.Ru

Банк России опасается «перегрева» на ипотечном рынке

Газета.Ru02:51
Интерфакс

ЦБ не видит рисков появления «пузыря» на рынке ипотеки

Интерфаксвчера в 12:39
ТАСС

ЦБ не видит рисков возникновения ипотечных пузырей в отдельных регионах из-за госпрограммы

ТАССвчера в 12:18

Немецкий политолог: Путин протягивает руку Германии в последний раз

Комментируя реакцию бизнеса Германии на заявление МИД РФ, Рар сказал, что «бизнес в отчаянии, потому что он был проводником дипломатии в отношениях между двумя странами в большей степени, чем культурные или гражданские общества».
Немецкий политолог: Путин протягивает руку Германии в последний раз
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Вестник Кавказа03:29

Ученые обнаружили у берегов Камчатки пятно загрязнения длиной 40 км

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Оперштаб Москвы разъяснил требование о данных работников на удаленке

Согласно указу, ранее опубликованному на сайте мэра и правительства Москвы, работодатели в столице должны будут передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые ушли на удаленку.
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Севастополь и Крым получат 5 млрд рублей на объекты водоснабжения

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Новый Севастополь06:19