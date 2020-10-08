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Летом замминистра финансов Алексей Моисеев выразил опасения, что из-за субсидирования государством ставок на ипотечном рынке может образоваться "пузырь". В настоящее время самой популярной программой субсидирования является льготная ипотека под 6,5% на жилье в новостройках.

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