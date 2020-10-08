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РИА Новости
РИА Новости

Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке

Летом замминистра финансов Алексей Моисеев выразил опасения, что из-за субсидирования государством ставок на ипотечном рынке может образоваться "пузырь". В настоящее время самой популярной программой субсидирования является льготная ипотека под 6,5% на жилье в новостройках.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке

Банк России пока не опасается "пузыря" на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% и очередного кризиса могут появиться риски перегрева, заявил в интервью РИА Новости директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.
РИА Новости23:07
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РБК

«Ипотека перегревает рынок»: что будет с ценами на жилье

РБК09:43
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, чем опасно продление льготной ипотечной программы

ПРАЙМ05:42
Газета.Ru

Банк России опасается «перегрева» на ипотечном рынке

Газета.Ru02:51
Lenta.ru

Кремль отреагировал на риски возникновения ипотечного пузыря в России

Lenta.ru05:42
РИА Новости

Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке

РИА Новости23:07
Интерфакс

ЦБ не видит рисков появления «пузыря» на рынке ипотеки

Интерфаксвчера в 12:39
ТАСС

ЦБ не видит рисков возникновения ипотечных пузырей в отдельных регионах из-за госпрограммы

ТАССвчера в 12:18

Балерина Анастасия Волочкова показала фото возлюбленного

Бывшая прима-балерина поделилась снимком на личной страничке в Инстаграм Анастасия Волочкова продолжает интриговать своих подписчиков, публикуя фотографии своего возлюбленного, на которых удаётся увидеть лишь отдельные части его лица или фигуры.
Балерина Анастасия Волочкова показала фото возлюбленного
Центральная Служба Новостей09:25

МВД отрицает версию соратницы Навального о перевозке бутылки в Берлин

Глава отдела расследований основанного оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих рассказывала, что из номера гостиницы в Томске были вывезены личные вещи политика, в том числе бутылки от воды, на которых немецкие специалисты позже якобы обнаружили следы яда группы «Новичок».
МВД отрицает версию соратницы Навального о перевозке бутылки в Берлин
Коммерсантъ09:02

В дебатах между кандидатами в вице-президенты США победила муха

Дебаты между кандидатами в вице-президенты США Майком Пенсом и Камалой Харрис оказались настолько скучными, что американцы принялись обсуждать муху, которая села на голову Пенсу и провела там пару минут.
Ридус01:31

Попова сообщила об усложнении ситуации с коронавирусом в России

Накануне главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что рост числа случаев заражения коронавирусом в России будет фиксироваться еще две-три недели, затем ожидается стабилизация ситуации, спад заболеваемости продлится до конца января.
Известия02:37

Бывший мэр Челябинска Тефтелев в суде признал вину во взяточничестве

Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев на заседании Центрального районного суда в четверг полностью признал себя виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.
ТАСС04:25

Временный госпиталь в «Ленэкспо» вновь откроется с 12 октября

В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в Петербурге и ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 почти на 38% городские власти приняли решение вновь открыть для приема пациентов временный госпиталь в «Ленэкспо».
Коммерсантъ Санкт-Петербург06:08

Калининградский Минздрав ждал рост COVID-19, но не столь стремительный

Рост заболеваемости COVID-19 в Калининградской области прогнозировали, однако глава регионального министерства здравоохранения Александр Кравченко "не предполагал, что он будет настолько стремительным".
DP.RU08:32