Экономика
Инвест-ФорсайтЦентробанк предупредил о росте цен на товары и услуги
Какие-то предприятия вынуждены менять формат деятельности. Именно эти факторы могут стать причиной временного повышения стоимости разных товаров и услуг. Как сообщается в докладе, такую динамику можно назвать смешанной: высокие цены на фоне позитивной экономической активности.
Читать в источнике
Оценить329
с чего всё началось
"До конца года вероятно постепенное повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года", – добавили в ЦБ.Утро.ru15 июля в 14:29
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ допускает временное повышение цен на услуги и непродовольственные товары
Коммерсантъ15 июля в 12:22
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 00:35, Ашберн
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
CT news 15 июля в 21:06
Кино
Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом
Evo-rus.com вчера в 03:21
Шоу-бизнес
«Приворожившая» Прилучного Карпович подпаивала его вином в театре
Невские Новости вчера в 12:29
Гаджеты
После обновления смартфоны Huawei стали разряжаться быстрее
По данным пользователей, некоторые телефоны стали быстро разряжаться, другие - перестали заряжаться вовсе.
Ореанда-Новости вчера в 17:06
Кино
В сериале «Оби-Ван Кеноби» появится Энакин Скайуокер
Как стало известно изданию LRM от собственных источников, в сериале «Оби-Ван Кеноби», киностудии Lucasfilm, появится важный для вселенной Звездных войн персонаж.
RuNews24.ru вчера в 09:28
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия вчера в 07:21
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
CT news вчера в 10:56
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Шоу-бизнес
Агутин рассказал о спасении брака с Варум после его измены
Заслуженный артист России Леонид Агутин в беседе с журналистами поделился историей о том, как ему удалось сохранить супружеские отношения с известной эстрадной певицей Анжеликой Варум после того, как она уличила его в измене.
VSE42.RU вчера в 23:01
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv 15 июля в 08:12
Футбол
Слуцкий назвал издевательским штраф РФС за неправильное ношение маски
Наставник футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий недавно получил штраф от КДК РФС.
CT news вчера в 16:10
Кино
Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере «Довода»
Кристофер Нолан отказался выпускать "Довод" на международном рынке до премьеры в США, сообщает The Vulture.
РИА Новости вчера в 22:42
Кино
Герой Вина Дизеля может погибнуть в «Форсаже 10»
Персонаж Вина Дизеля Доминик Торетто из серии фильмов "Форсаж" может погибнуть в десятой, финальной части.
Piter.tv 15 июля в 04:58
Кино
Киану Ривз может сняться в сиквеле «Константина»
Снявший «Константин: Повелитель тьмы» режиссер Френсис Лоуренс рассказал о планах на создание сиквела культового фильма.
Gazeta.SPb вчера в 14:24
Кино
В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта
Игромания.ру 15 июля в 07:43
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com вчера в 03:14
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи
RT на русском вчера в 23:42
Игры
Microsoft отказалась от производства Xbox One X и Xbox One S
iReactor вчера в 22:54
Спорт
Новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla посвящен судьбе Эйвора
Srnsk вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену
Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor вчера в 03:25
Шоу-бизнес
Нюша впервые призналась, что увела бизнесмена Игоря Сивова из семьи
Певица Нюша призналась, что увела из семьи женатого бизнесмена Игоря Сивова, за которого впоследствии вышла замуж.
iReactor вчера в 07:41
Киберспорт
Футбольный симулятор PES 2022 сменил Fox Engine на Unreal Engine
Новый трейлер Pro Evolution Soccer 2022 сообщает с первых же кадров, что футбольная игра следующего поколения более не будет основана на собственном движке Konami FOX Engine, разработанном командой известного геймдизайнера Хидео Кодзимы (Hideo Kojima).
3DNews 15 июля в 10:05
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times.
РИА Новости вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в суде в защиту Джонни Деппа
Актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради предоставили письменные показания в защиту своего бывшего возлюбленного Джони Деппа в лондонском суде, где рассматривается иск актера о клевете в отношении британского таблоида.
НТВ вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот
Модель готовится впервые стать мамой. В скором времени Джиджи Хадид впервые станет мамой.
Srnsk вчера в 10:11
Происшествия
В Кузбассе за сутки выздоровели 73 человека с коронавирусом
Ещё 73 кузбассовца с коронавирусом выздоровели и выписаны из больниц к утру 17 июля. Такую информацию озвучили в оперштабе региона.
Газета Кемерова 00:10
Космос
Астрономы обнаружили самый далекий гамма-всплеск во Вселенной
РИА Новости 14 июля в 11:33
Гаджеты
Карты NVIDIA Ampere получат 12-контактные разъёмы питания
Игромания.ру вчера в 09:48
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разделась для обложки журнала Playboy в четвертый раз
Ольга Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз.
Газета Metro вчера в 12:49
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
Актуальные Новости вчера в 05:20