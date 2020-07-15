Экономика

Инвест-ФорсайтИнвест-ФорсайтЦентробанк предупредил о росте цен на товары и услуги

Какие-то предприятия вынуждены менять формат деятельности. Именно эти факторы могут стать причиной временного повышения стоимости разных товаров и услуг. Как сообщается в докладе, такую динамику можно назвать смешанной: высокие цены на фоне позитивной экономической активности.
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с чего всё началось
"До конца года вероятно постепенное повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года", – добавили
 в ЦБ.
Утро.ru15 июля в 14:29

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Банк России допускает временное повышение цен

Газета.Ruвчера в 14:31

Россиян предупредили о росте цен

Lenta.ru15 июля в 13:07

Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

Известия15 июля в 11:30

ЦБ допускает временное повышение цен на услуги и непродовольственные товары

Коммерсантъ15 июля в 12:22

ЦБ предупредил россиян о возможном росте цен в сфере услуг

Комсомольская правда15 июля в 12:18

В Центробанке предупредили о росте цен в России

URA.Ru15 июля в 12:31

ЦБ допустил временное повышение цен на товары и услуги

ТАСС15 июля в 11:02
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Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

CT news 15 июля в 21:06
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Кино

Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом

Evo-rus.com вчера в 03:21
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Шоу-бизнес

«Приворожившая» Прилучного Карпович подпаивала его вином в театре

Невские Новости вчера в 12:29
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Гаджеты

После обновления смартфоны Huawei стали разряжаться быстрее

По данным пользователей, некоторые телефоны стали быстро разряжаться, другие - перестали заряжаться вовсе.
Ореанда-Новости вчера в 17:06
3
Кино

В сериале «Оби-Ван Кеноби» появится Энакин Скайуокер

Как стало известно изданию LRM от собственных источников, в сериале «Оби-Ван Кеноби», киностудии Lucasfilm, появится важный для вселенной Звездных войн персонаж.
RuNews24.ru вчера в 09:28
1
Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия вчера в 07:21
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Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

CT news вчера в 10:56
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Моя Москва.онлайн 00:22
9
Шоу-бизнес

Агутин рассказал о спасении брака с Варум после его измены

Заслуженный артист России Леонид Агутин в беседе с журналистами поделился историей о том, как ему удалось сохранить супружеские отношения с известной эстрадной певицей Анжеликой Варум после того, как она уличила его в измене.
VSE42.RU вчера в 23:01
12
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv 15 июля в 08:12
237
Футбол

Слуцкий назвал издевательским штраф РФС за неправильное ношение маски

Наставник футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий недавно получил штраф от КДК РФС.
CT news вчера в 16:10
Кино

Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере «Довода»

Кристофер Нолан отказался выпускать "Довод" на международном рынке до премьеры в США, сообщает The Vulture.
РИА Новости вчера в 22:42
1
Кино

Герой Вина Дизеля может погибнуть в «Форсаже 10»

Персонаж Вина Дизеля Доминик Торетто из серии фильмов "Форсаж" может погибнуть в десятой, финальной части.
Piter.tv 15 июля в 04:58
36
Кино

Киану Ривз может сняться в сиквеле «Константина»

Снявший «Константин: Повелитель тьмы» режиссер Френсис Лоуренс рассказал о планах на создание сиквела культового фильма.
Gazeta.SPb вчера в 14:24
9
Кино

В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта

Игромания.ру 15 июля в 07:43
Кино

Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

Evo-rus.com вчера в 03:14
5
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи

RT на русском вчера в 23:42
1
Игры

Microsoft отказалась от производства Xbox One X и Xbox One S

iReactor вчера в 22:54
4
Спорт

Новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla посвящен судьбе Эйвора

Srnsk вчера в 23:24
Шоу-бизнес

Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену

Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor вчера в 03:25
72
Шоу-бизнес

Нюша впервые призналась, что увела бизнесмена Игоря Сивова из семьи

Певица Нюша призналась, что увела из семьи женатого бизнесмена Игоря Сивова, за которого впоследствии вышла замуж.
iReactor вчера в 07:41
25
Киберспорт

Футбольный симулятор PES 2022 сменил Fox Engine на Unreal Engine

Новый трейлер Pro Evolution Soccer 2022 сообщает с первых же кадров, что футбольная игра следующего поколения более не будет основана на собственном движке Konami FOX Engine, разработанном командой известного геймдизайнера Хидео Кодзимы (Hideo Kojima).
3DNews 15 июля в 10:05
Общество

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times.
РИА Новости вчера в 22:01
2
Шоу-бизнес

Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в суде в защиту Джонни Деппа

Актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради предоставили письменные показания в защиту своего бывшего возлюбленного Джони Деппа в лондонском суде, где рассматривается иск актера о клевете в отношении британского таблоида.
НТВ вчера в 22:15
Шоу-бизнес

Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот

Модель готовится впервые стать мамой. В скором времени Джиджи Хадид впервые станет мамой.
Srnsk вчера в 10:11
Происшествия

В Кузбассе за сутки выздоровели 73 человека с коронавирусом

Ещё 73 кузбассовца с коронавирусом выздоровели и выписаны из больниц к утру 17 июля. Такую информацию озвучили в оперштабе региона.
Газета Кемерова 00:10
Космос

Астрономы обнаружили самый далекий гамма-всплеск во Вселенной

РИА Новости 14 июля в 11:33
Гаджеты

Карты NVIDIA Ampere получат 12-контактные разъёмы питания

Игромания.ру вчера в 09:48
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова разделась для обложки журнала Playboy в четвертый раз

Ольга Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз.
Газета Metro вчера в 12:49
12
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США

Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
Актуальные Новости вчера в 05:20
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