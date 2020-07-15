с чего всё началось

Какие-то предприятия вынуждены менять формат деятельности. Именно эти факторы могут стать причиной временного повышения стоимости разных товаров и услуг. Как сообщается в докладе, такую динамику можно назвать смешанной: высокие цены на фоне позитивной экономической активности.

Центробанк предупредил о росте цен на товары и услуги

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