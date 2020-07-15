Экономика
Инвест-ФорсайтЦентробанк предупредил о росте цен на товары и услуги
Какие-то предприятия вынуждены менять формат деятельности. Именно эти факторы могут стать причиной временного повышения стоимости разных товаров и услуг. Как сообщается в докладе, такую динамику можно назвать смешанной: высокие цены на фоне позитивной экономической активности.
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с чего всё началось
"До конца года вероятно постепенное повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года", – добавили в ЦБ.Утро.ruвчера в 14:29
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Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Экономика
Акции «Южуралникеля» раллируют четвертый день подряд
Котировки "Южуралникеля" растут в Москве четвертый день подряд (во вторник их рост составил 39,7%, в понедельник - 33,7%, 10 июля - почти 18%).
Интерфакс вчера в 03:21
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Кино
Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Телеканал 360° 09:29
Игры
«Сотрудники были недовольны»: режиссёр The Last of Us Part II рассказал о попытках пресечь переработки
Режиссёр The Last of Us Part II Нил Дракманн (Neil Druckmann) в интервью актёру Трою Бейкеру (Troy Baker) поделился мнением насчёт переработок в Naughty Dog и рассказал, как руководство студии пыталось разобраться с этой ситуацией.
3DNews 05:43
Игры
В No Man’s Sky добавляют элементы хоррора с новыми заброшенными кораблями
Игроки, в одиночку или в компании товарищей, смогут исследовать их в поисках ресурсов и историй, однако суда окажутся не совсем заброшены — на некоторых из них из-за сбоя в работе местных систем, например, появилась новая форма жизни.
Игромания.ру 10:00
Футбол
«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.
Известия 15:47
Общество
Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti
Игромания.ру 10:19
Здоровье
Онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Врач-онколог и хирург Иван Карасев назвал симптом, который часто принимают за гастрит.
МедиаПоток 04:41
Финансы
В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
ТАСС 06:54
Общество
Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям
Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям.
РИА Новости 18:47
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 09:54
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
Футбол
«Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу
RT на русском 16:58
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
RT на русском 19:15
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Общество
Шереметьево вновь перенес сроки строительства терминала С2
Строительство второй очереди терминала С ожидается в 2030 году, следует из годового отчета аэропорта Шереметьево.
Коммерсантъ 13:04
Политика
Сайгидпаша Умаханов освобожден от должности главы Минпромэнерго РД
Главой Минпромторга республики был назначен Батыр Эмеев, занимавший в упраздненном министерстве должность заместителя министра.
Махачкалинские известия 09:20
Армия и оружие
Пентагон подтвердил испытания «супер-пупер» ракеты Трампа
Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал Дональд Трамп, превышала скорость звука в 17 раз, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 19:10
Энергетика
Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа
Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа.
REGNUM 14 июля в 12:51
Армия и оружие
В США российский «Маркер» сочли плохой идеей
Российские боевые роботы «Маркер» с голосовой активацией могли бы превратиться в огромную катастрофу для противников РФ, но сама идея управления ними на поле боя, которую прорабатывают в Фонде перспективных исследований (ФПИ), вызывает недоумение.
Вечерний курьер 02:32
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru 16:02
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52