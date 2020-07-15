с чего всё началось

Банк России считает, что до конца текущего года в стране возможен рост цен на непродовольственные товары и услуги. Одной из причин регулятор считает ослабление пандемии коронавируса, что приведет к эффекту отложенного спроса.

Центробанк предупредил о росте цен в России

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