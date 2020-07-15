Финансы
Московский КомсомолецЦентробанк предупредил о росте цен в России
Банк России считает, что до конца текущего года в стране возможен рост цен на непродовольственные товары и услуги. Одной из причин регулятор считает ослабление пандемии коронавируса, что приведет к эффекту отложенного спроса.
Читать в источнике
Оценить64
с чего всё началось
"До конца года вероятно постепенное повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года", – добавили в ЦБ.Утро.ru14:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 15:09, Ашберн
Политика
В Nord Stream 2 AG отреагировали на угрозы США ввести санкции
Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта "Северный поток — 2", прокомментировала угрозы Госдепа ввести санкции против задействованных в строительстве газопровода компаний.
Газета.Ru 13:44
Экономика
Хасбулатов: Пекин готовится к непростым временам, но РФ будет еще хуже
Китайский премьер-министр призвал своих соотечественников готовиться к тяжелым временам.
Южный Федеральный вчера в 11:13
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Концерн Nissan презентовал свой первый электрокросс Ariya.
Новые автомобили 10:03
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) наложило санкции на физические и юридические лица, связанные с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
Коммерсантъ 14:42
Экономика
Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса
Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова опроверг свое увольнение
Адвокат актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев опроверг сообщения о том, что от его услуг артист отказался.
Московский Комсомолец 14:02
Происшествия
Суд отправил под домашний арест замглавы «Почты России» Емельченкова
Чертановский суд столицы 15 июля отправил под домашний арест заместителя генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
BFM.ru 11:34
Футбол
Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Ньюкаслом»
Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" обыграл "Ньюкасл Юнайтед" в матче 36-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 14:54
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Происшествия
Лебедянского чиновника обвиняют в пьяной аварии
В паблике «Лебедянь и Район» опубликовали видео на котором девушка рассказывает о том, что в пятницу 10 июля в селе Куликовка Лебедянского района возле заброшенного дома культуры на мотоциклы их компании наехал глава сельского поселения Алексей Зайцев.
ГТРК Липецк 07:02
Общество
Свыше 100 штаммов коронавируса выявили в РФ
Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса отметила, что на сегодня в стране учеными выявлено более 100 штаммов коронавируса, передает РИА Новости.
РИАМО 12:35
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Армия и оружие
Истребители РФ поднялись на перехват самолетов США над Черным морем
Российские истребители были подняты для перехвата американских самолетов P-8A Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США, а также беспилотника MQ-9А над Черным морем.
РЕН ТВ вчера в 09:23
Армия и оружие
Трое украинских военнослужащих подорвались на мине под Горловкой
Власти самопровозглашенной Донецкой республики сообщили о подрыве трех военнослужащих Украины на минном поле в районе деревне Зайцево.
Городовой вчера в 12:15
Общество
Антипов уличил в махинациях следствие по делу MH17
Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa 00:21
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
Игры
Digital Foundry о работе Ghost of Tsushima на PS4: большой шаг вперёд для Sucker Punch
Эксперты Digital Foundry представили первую часть технического разбора Ghost of Tsushima, где в первую очередь сосредоточились на графике и визуальном исполнении, но и чуть рассказали о производительности.
Игромания.ру 10:51
Спорт
Российский легкоатлет Волков может выступать за Белоруссию
Российский легкоатлет Матвей Волков переезжает в Белоруссию и после получения вида на жительство сможет получить право выступать за команду республики на международных стартах.
Аргументы и Факты 04:35
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ
Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое.
Tvoe-avto.com 08:04
Кино
Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом
Культуромания 09:25
Экономика
Взлет Маска и свержение Баффета: как пандемия изменила топ-10 богатейших миллиардеров мира
Перезагрузка списка богатейших: как пандемия перевернет рейтинг Forbes через год Джефф Безос — не единственный миллиардер, который стал намного богаче во время пандемии.
Forbes 13:28