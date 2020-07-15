Экономика
ИА Красная ВеснаЦентробанк предупредил о временном росте цен на товары и услуги
«Возобновление или расширение формата работы организаций сферы услуг, торговли непродовольственными товарами могут сопровождаться временным повышением цен, отражающим, в частности, эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале», — говорится в докладе.
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с чего всё началось
"До конца года вероятно постепенное повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года", – добавили в ЦБ.Утро.ruвчера в 14:29
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Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
Перестрелка между военнослужащими Армении и Азербайджана началась на границе 12 июля. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях.
Газета.Ru 03:35
Футбол
ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса
Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
Происшествия
В Хабаровске возобновились массовые акции в поддержку арестованного губернатора Фургала
FreeNews-Volga вчера в 08:53
Происшествия
Замгендиректора «Почты России» отправили под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергея Емельченкова.
RT на русском вчера в 11:46
Общество
ФСБ предъявила Мосгорсуду секретные сведения из дела Ивана Сафронова
ФСБ представила Мосгорсуду секретные сведения из дела журналиста Ивана Сафронова.
BFM.ru 07:41
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
Общество
Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ
Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК.
РБК 08:59
Общество
Илья Мэддисон занял должность помощника депутата Госдумы
Депутат Госдумы Василий Власов объявил, что его новым помощником станет блогер и стример Илья Maddyson Давыдов.
CyberSport.ru 08:16
Общество
Челябинские власти разрешили работу ресторанов и саун
Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ограничений на работу кафе, ресторанов, салонов красоты, бань и саун.
RT на русском 09:19
Экономика
Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса
«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
RT на русском вчера в 04:17
Общество
Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге
В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет.
Вечерние Ведомости вчера в 13:19
Футбол
Андрей Федун оценил шансы «Спартака» в матче с «Зенитом»
Андрей Федун, член совета директоров «Спартака», поделился мнением о предстоящем матче с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.
Bookmaker-ratings.ru 07:59
Общество
Полковник ГРУ Квачков приехал к схиигумену Сергию
Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, ранее осужденный за организацию мятежа и обвинявшийся в покушении на экс-главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса, прибыл в Среднеуральский женский монастырь.
Московский Комсомолец 08:36
Происшествия
Уголовное дело возбудили из-за смерти женщины при липосакции в Москве
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, из-за гибели пациентки во время пластической операции в одной из частных столичных клиник.
Известия 09:23
Политика
Памфилова допустила перенос единого дня голосования
Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
Политика
В Дагестане уволен министр промышленности и энергетики
Напомним, в конце ноября 2015 года Умаханов был назначен министром транспорта, энергетики и связи Дагестана, позже ведомство было реорганизовано в министерство промышленности и энергетики республики.
REGNUM 09:07
Общество
В Башкирии произошла утечка данных, собранных во время карантина
Например, Башкирия вошла в список регионов, где произошла утечка информации, собранных во время карантина, включая диагноз и другие медицинские сведения, адреса, номера телефонов.
ProUfu.ru 06:55
Общество
В Белоруссии арестовали 3 млн евро жены замглавы Минфина России
Об аресте денег жены замглавы Минфина России в Белгазпромбанке стало известно из интервью замначальника управления финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрия Дягилева, которое он дал государственному телеканалу «Беларусь 1». «В настоящее время в ОАО "Белгазпромбанк" размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму в 3 млн евро», – пояснил он.
Капитал страны 02:38
Политика
В Кремле отреагировали на угрозы санкций США по «Северному потоку — 2»
Возможные санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.
RT на русском 05:55
Происшествия
Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере под Кировом
Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере в Кировской области, болезнь у всех проходит бессимптомно.
Газета.Ru 08:35
Авто
В России запретят устанавливать подержанные автозапчасти
В России запретят устанавливать подержанные запчасти, которые могут влиять на безопасность машины.
ТК Звезда 07:06
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru 07:23
Политика
Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировал ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:06
Политика
Лондон обвинил Россию в попытке кражи данных о вакцине от COVID-19
Связанные с Россией хакеры пытались похитить в Великобритании, США и Канаде данные о разработке вакцины от нового типа коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва 09:24
Происшествия
Российского депутата посадили на 12 лет за 800 граммов марихуаны
По данным издания, 42-летний народный избранник приобрел около 800 граммов марихуаны и хранил ее дома для дальнейшей продажи.
Lenta.ru 07:00
Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14