с чего всё началось

«Возобновление или расширение формата работы организаций сферы услуг, торговли непродовольственными товарами могут сопровождаться временным повышением цен, отражающим, в частности, эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале», — говорится в докладе.

Центробанк предупредил о временном росте цен на товары и услуги

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