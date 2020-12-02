Центробанк предупредил россиян о росте числа финансовых пирамид в интернете
Россиянам стали часто навязывать инвестиции в псевдо-криптовалюты или в «успешный» и «растущий» бизнес. К тому же в интернете выросло количество финансовых пирамид, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банка России.В источнике
С чего всё началось
Центробанк предупредил о росте числа финансовых пирамид в интернете
Мошенники убеждают россиян инвестировать в псевдокриптовалюты — такие проекты составили примерно четверть от всех выявленных пирамид. Также популярны предложения вложиться в якобы успешный и растущий бизнес, который сулит инвестору высокую доходность.
РИА Новости01:03
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