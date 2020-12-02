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Центробанк предупредил россиян о росте числа финансовых пирамид в интернете

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Россиянам стали часто навязывать инвестиции в псевдо-криптовалюты или в «успешный» и «растущий» бизнес. К тому же в интернете выросло количество финансовых пирамид, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банка России.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Центробанк предупредил о росте числа финансовых пирамид в интернете

Мошенники убеждают россиян инвестировать в псевдокриптовалюты — такие проекты составили примерно четверть от всех выявленных пирамид. Также популярны предложения вложиться в якобы успешный и растущий бизнес, который сулит инвестору высокую доходность.
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Россиян предупредили о росте в Сети финансовых пирамид

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Британия одобрила использование вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech получили временное разрешение Агентства по регулированию лекарств и медизделий Великобритании на использование своей вакцины от коронавируса на территории страны, говорится на сайте BioNTech.
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