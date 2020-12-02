Россиянам стали часто навязывать инвестиции в псевдо-криптовалюты или в «успешный» и «растущий» бизнес. К тому же в интернете выросло количество финансовых пирамид, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Поделиться