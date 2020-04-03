Коронавирус

Avaho.ruAvaho.ruЦентробанк принял новые меры по поддержке ипотеки

Со стороны ЦБ приняты дополнительные меры по поддержке ипотечного кредитования, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
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Выиграют и банки, и заёмщики: экс-министр объяснил решение ЦБ РФ

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Коммерсантъ10:55
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Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России

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Газета.Ru 02:45
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Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа

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В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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ЦБ РФ обнулил тарифы на использование Системы быстрых платежей

ЦБ РФ обнулил тарифы для банков за обслуживание в Системе быстрых платежей (СБП) на срок с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года, сообщил ранее регулятор.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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