Коронавирус

Avaho.ruAvaho.ruЦентробанк принял новые меры по поддержке ипотеки

Со стороны ЦБ приняты дополнительные меры по поддержке ипотечного кредитования, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
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Новых кредитов выдадут на один трлн руб

Коммерсантъ10:55

Набиуллина рассказала о новых мерах поддержки населения и банков

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ЦБ даст новые послабления для банков на время кризиса

РБК09:08

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ЦБ принял дополнительные меры по поддержке ипотеки

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ЦБ отменяет надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля

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Выиграют и банки, и заёмщики: экс-министр объяснил решение ЦБ РФ

REGNUM08:48
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:25, Ашберн
Энергетика

Путин допустил сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки

Президент России Владимир Путин отметил, что по итогам встречи ОПЕК+ может идти речь о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.
Ведомости 13:01
Общество

В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Дождь 03:31
Общество

Россиян начали штрафовать по новому закону за нарушение самоизоляции

В регионах России начали штрафовать по новому закону за нарушение режима самоизоляции.
Пенза-Пресс 09:34
Здоровье

На Кубани медики попросили продлить карантин

В Краснодарском крае с 31 марта по 5 апреля губернатор объявил карантин.
СочиСтрим 12:12
Экономика

Автосервисы приготовились к массовым банкротствам

Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.
Газета.Ru 03:26
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные

В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.
The GEEK 11:38
Наука

Древние тропические леса нашли в Антарктиде

Немецкие ученые выяснили, что на территории заснеженной Антарктиды существовали тропические леса около 90 миллионов лет назад.
NewInform вчера в 02:37
Общество

Названо число лечащихся на дому москвичей с коронавирусом

В Москве на дому проходят лечение 836 человек с подтвержденным коронавирусом.
Lenta.ru 13:10
Общество

Тульские власти продлили режим повышенной готовности

Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
REGNUM 13:08
Транспорт

РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования

РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС 03:30
Происшествия

В России возбудили первое уголовное дело о распространении фейков о коронавирусе

В Петербурге возбудили первое уголовное дело по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан").
ТАСС 12:54
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ вчера в 05:37
Экономика

Набиуллина допустила снижение ставки в 2020 году

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2020 году.
РБК 07:57
Экономика

В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

Мировая экономика практически остановилась, ситуация намного хуже, чем в ходе кризиса 2008-2009 годов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
РИА Новости 12:46
Общество

В Петербурге разрешили работу автомастерских и продавцов смартфонов

Санкт-Петербург, 3 апреля 2020, 19:30 — REGNUM В Петербурге в условиях мероприятий по противодействию коронавирусу разрешили работу автомастерских на следующей неделе.
REGNUM 12:30
Политика

Италия: Евросоюз может не пережить эпидемии коронавируса

Политики намерены обратиться к Германии и союзным государствам. Италия предрекла развал Евросоюза из-за эпидемии коронавируса.
Деловое.ТВ 08:36
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Музыка

Группа Little Big даст онлайн-концерт

ТАСС 04:55
Общество

Кому разрешат работать в Самарской области во время карантина

Появилась информация, что правительство Самарской области в настоящее время готовит новое постановление о режиме повышенной готовности в регионе из-за коронавируса, сообщает портал 63.RU.
ГТРК Самара 09:13
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
РИА Новости 08:45
Экономика

В Тульской области назвали сферы бизнеса, пострадавшие от пандемии

В правительстве Тульской области составлен список из отраслей экономики, которые в наибольшей степени пострадали из-за последствий распространения коронавирусной инфекции.
Тульская пресса 12:27
Политика

Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны

"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.
Российская газета вчера в 07:29
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Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
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Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси умер от коронавируса

Инфорос 08:06
Политика

Алексей Дюмин принял участие в заседании Госсовета РФ

Участие в заседании принял Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Первый Тульский 08:28
Наука

Избыток соли в пище ослабляет иммунитет

В статье в Science Translational Medicine сообщается, что избыток соли плохо влияет и на человеческий иммунитет.
Ясно вчера в 05:54
Экономика

ЦБ вновь отменил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России с 1 апреля вновь обнулил комиссии, которые кредитные организации уплачивают регулятору за использование Системы быстрых платежей.
ТАСС 31 марта в 17:09
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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