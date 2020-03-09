с чего всё началось

В связи с обрушением рубля Центральный банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках действия механизма бюджетного правила в течение 30 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на официальную информацию регулятора.

Центробанк принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке

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