Финансы

НТВНТВЦБ прекращает закупки валюты на 30 дней на фоне обвала рубля

Банк России приостановил закупки иностранной валюты на внутреннем рынке на 30 дней на фоне резкого снижения курса рубля. В ЦБ пояснили, что решение распространяется как на регулярные закупки валюты в рамках бюджетного правила, так и на отложенные в 2018 году.
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с чего всё началось
Банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней, говорится в сообщении
 регулятора.
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