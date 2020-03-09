с чего всё началось

Банк России (ЦБ) в понедельник, 9 марта, приостанавливает покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. Решение было принято в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. Об этом говорится на сайте регулятора.

Политика В суде по делу MH17 заявили о втором «Буке» В суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук».

Энергетика Цены на нефть отыграли треть обвала Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник днем замедлили темпы падения, отыграв треть утреннего обвала в 30%.

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Киберспорт Call of Duty: Warzone не будет доступна в России на PlayStation 4 В социальной сети «ВКонтакте» компания Activision заявила, что в соответствии с решением Sony Interactive Entertainment не выпускать Call of Duty: Modern Warfare в России на PlayStation 4, отдельный шутер Call of Duty: Warzone тоже не будет доступен в российском регионе PlayStation Store.

Экономика Минфин заявил о готовности к обвалу цен на нефть В Министерстве финансов России заявили, что средств Фонда национального благосостояния хватит на покрытие выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25−30 долларов США за баррель на протяжении 6−10 лет.

Экономика Курс рубля обрушился следом за курсом нефти Минувшие выходные ознаменовались не только празднованием Международного женского дня, но и катастрофическим падением стоимости нефти, а следом — и рубля.

Общество Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, число заболевших выросло до 20.

Шоу-бизнес В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».

Общество Уральские регионы возглавили рейтинг по доступности ипотеки Другие уральские регионы находятся в топ-50 по доступности ипотеке: Челябинская область занимает 17 место, Пермский край — 29, а Свердловская и Курганская области — 49 и 50 место соответственно.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Футбол Ростов — ЦСКА 3:2 «Ростов» в домашнем матче 21-го тура российской Премьер-лиги нанес поражение ЦСКА — 3:2. Уже на 20-й минуте встречи «армейцы» остались в меньшинстве, поскольку прямую красную карточку за фол последней надежды в своей штрафной получил Ильзат Ахметов.

Общество В Италии ограничили передвижение граждан по стране Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с распространением коронавируса.

Энергетика Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.

Политика Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.

Общество МО опубликовало информацию о количестве записей «Дороги памяти» На сайте Минобороны РФ появилась информация о количестве загруженный материалов в базу уникального мультимедийного проекта "Дорога памяти", который увековечивает памяти обо всех участниках Великой Отечественной войны.