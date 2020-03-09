Финансы
ИзвестияЦБ приостановил покупки валюты на внутреннем рынке
Банк России (ЦБ) в понедельник, 9 марта, приостанавливает покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. Решение было принято в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. Об этом говорится на сайте регулятора.
Читать в источнике
Оценить437
с чего всё началось
Банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней, говорится в сообщении регулятора.Коммерсантъвчера в 02:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:12, Ашберн
Комментарии
Политика
В суде по делу MH17 заявили о втором «Буке»
В суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук».
Энергетика
Цены на нефть отыграли треть обвала
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник днем замедлили темпы падения, отыграв треть утреннего обвала в 30%.
Наука
Ученые нашли в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахис
Оказалось, что у аллергиков в кишечнике живут узнающие арахисовые белки В-лимфоциты (B-клетки), которые и вырабатывают IgE — иммуноглобулин, напрямую связанный с аллергией.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Общество
Эксперты назвали срок окончания эпидемии коронавируса
ВашГород.ру рассказывал, что в России зафиксировали новые случаи заболевания коронавирусом.
Киберспорт
Call of Duty: Warzone не будет доступна в России на PlayStation 4
В социальной сети «ВКонтакте» компания Activision заявила, что в соответствии с решением Sony Interactive Entertainment не выпускать Call of Duty: Modern Warfare в России на PlayStation 4, отдельный шутер Call of Duty: Warzone тоже не будет доступен в российском регионе PlayStation Store.
Происшествия
Женщина устроила погром в аптеке в Иркутске
Женщина ударила фармацевта и устроила погром в одной из аптек Иркутска.
Экономика
Минфин заявил о готовности к обвалу цен на нефть
В Министерстве финансов России заявили, что средств Фонда национального благосостояния хватит на покрытие выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25−30 долларов США за баррель на протяжении 6−10 лет.
Экономика
Курс рубля обрушился следом за курсом нефти
Минувшие выходные ознаменовались не только празднованием Международного женского дня, но и катастрофическим падением стоимости нефти, а следом — и рубля.
Общество
Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России
В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, число заболевших выросло до 20.
Хоккей
Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона
В регулярном чемпионате НХЛ продолжается борьба за звание лучшего снайпера сезона.
Общество
В России могут отменить рыбоохранные зоны
Минсельхоз готовится внести в Госдуму проект постановления, отменяющего определение рыбоохранных зон.
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2
США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе Европейское командование ВС США.
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Экономика
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак эффектно прокомментировала падение рубля в Instagram
Телеведущая Ксения Собчак эффектно прокомментировала падение рубля в соцсети Instagram.
Политика
В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции
Общественники Татарстана выступили против закрепления в Конституции статуса русского языка как языка «государствообразующего народа».
Общество
Уральские регионы возглавили рейтинг по доступности ипотеки
Другие уральские регионы находятся в топ-50 по доступности ипотеке: Челябинская область занимает 17 место, Пермский край — 29, а Свердловская и Курганская области — 49 и 50 место соответственно.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Футбол
Ростов — ЦСКА 3:2
«Ростов» в домашнем матче 21-го тура российской Премьер-лиги нанес поражение ЦСКА — 3:2. Уже на 20-й минуте встречи «армейцы» остались в меньшинстве, поскольку прямую красную карточку за фол последней надежды в своей штрафной получил Ильзат Ахметов.
Армия и оружие
В России начали заново формировать «медицинский спецназ»
В России начали заново формировать «медицинский спецназ», попавший в ходе военной реформы под сокращение.
Общество
В Италии ограничили передвижение граждан по стране
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с распространением коронавируса.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
Политика
Медведев: «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию страны
«Фракция «Единой России» в ходе второго чтения поддержит законопроект о поправке в Конституцию», — сказал лидер партии.
Общество
Принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии
8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Политика
Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи
Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.
Общество
МО опубликовало информацию о количестве записей «Дороги памяти»
На сайте Минобороны РФ появилась информация о количестве загруженный материалов в базу уникального мультимедийного проекта "Дорога памяти", который увековечивает памяти обо всех участниках Великой Отечественной войны.
Армия и оружие
Хитрыми маршрутами. Как «Академик Черский» маневрирует от санкций США
"Черский" избрал очень хитрую тактику передвижения. Сначала после выхода из порта Находки конечной точкой маршрута был обозначен Сингапур.
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Москву в конце рабочей недели ожидает похолодание. Дневная температура опустится до примерно 4-5 градусов.