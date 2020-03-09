Финансы
Южный ФедеральныйЦентробанк России приостановил покупку валюты на 30 дней
Центробанком России принято решение о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке на 30 дней. По сообщению регулятора, ситуация на рынке отслеживается постоянно и банк готов в любой момент применить инструменты сохранения финансовой стабильности.
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с чего всё началось
Банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней, говорится в сообщении регулятора.Коммерсантъ02:18
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