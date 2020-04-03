Экономика
ИзвестияЦентробанк призвал россиян не злоупотреблять кредитными каникулами
Россияне должны осознано использовать право на кредитные каникулы. Прибегать к таким мерам следует, только если действительно нет возможности обслуживать долг. Такой совет гражданам страны дала в пятницу, 3 апреля, глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн пресс-конференции.
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Политика
В России продлили нерабочие дни до 30 апреля
Президент РФ Владимир Путин принял решение продлить нерабочие дни до 30 апреля 2020 года включительно с сохранением заработной платы.
Спорт
Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом
У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и одного спортсмена обнаружили коронавирус.
Политика
СМИ узнали о полной оплате Вашингтоном помощи из России
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский не исключил, что при необходимости российская сторона направит в США новые партии медицинской помощи.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС.
Политика
Мишустин: пик распространения коронавируса в России еще не пройден
Председатель правительства Михаил Мишустин призвал губернаторов опираться на мнение Роспотребнадзора по коронавирусу, отметив, что пик болезни еще не пройден.
Общество
В Москве ввели штрафы за нарушение самоизоляции
Власти Москвы одобрили введение штрафов за нарушение гражданами режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции.
Политика
Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной
В российской экономике сложилась беспрецедентная ситуация, Кремль ознакомлен с самыми пессимистичными сценариями развития кризиса.
Происшествия
В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Общество
Названа дата начала дистанционного обучения в российских школах
Российские школы и колледжи начнут дистанционное обучение с 6 апреля.
Общество
Собянин продлил действие ограничений в Москве до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин после обращения президента России Владимира Путина к жителям страны объявил, что все ранее введенные в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая.
Происшествия
В Москве двух генералов МВД обвинили в злоупотреблении полномочиями
Подозреваемые, по данным следствия, содействовали переводу главы «Оптима Девелопмент», бизнесмена Альберта Худояна, обвиненному в мошенничестве на $10 млн, из СИЗО под домашний арест.
Энергетика
В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти
TWSJ не исключает, что вслед за Whiting Petroleum обанкротятся и другие американские производители сланцевой нефти, так как у многих накопились большие задолженности.
Общество
Москвичам разрешили ездить на машинах только по одному
Москвичи могут пользоваться личными автомобилями только по одному, за исключением проживающих вместе лиц, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Общество
Собянин назвал условие введения пропускного режима в Москве
Власти Москвы планировали ввести жесткий пропускной режим в столице, но ситуация изменилась, на этой неделе москвичи ведут себя корректно, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин, отметив, что если москвичи продолжат соблюдать самоизоляцию, то до введения спецпропусков не дойдет.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Общество
В Праге с площади убрали памятник советскому маршалу Коневу
Местные власти сняли с пьедестала памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги.
Общество
Часть предприятий Воронежской области возобновит работу
Глава Воронежской области Александр Гусев анонсировал возобновление работы части предприятий и организаций, которые были вынужденны временно приостановить свою дельность в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
Политика
Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать
Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
Общество
На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Минздрав Саратовской области: пациент с коронавирусом умер от рака
Саратов, 3 апреля 2020, 13:07 — REGNUM Пациент, у которого был диагностирован «коронавирус» в Саратовской области, скончался от сопутствующих заболеваний.
Политика
Что президент разрешил губернаторам: можно ли блокировать транспорт и закрывать улицы
Выходит так, что губернатор может закрыть любое предприятие, кроме тех, что по списку.
Политика
Путин поручил разработать допуск беспилотных машин на дороги
В России начнется подготовка к тестированию и поэтапному допуску на дороги беспилотных автомобилей без сопровождения инженера-испытателя.
Культура
Сбербанк и Okko запускают бесплатную медиатеку «Когда все дома»
Проект будет представлен в Okko на неделе с 6 апреля.
Общество
ЦБ просят разрешить выдавать ОСАГО без диагностических карт
«Обращаюсь к правительству и Центробанку с предложением в срочном порядке разрешить страховым компаниям продажу полисов ОСАГО без предоставления диагностических карт и прочих отметок о прохождении техосмотра», — заявил Миронов.
Общество
Первый российский регион ввел комендантский час
Чечня стала первым российским регионом, где из-за распространения коронавируса вводится комендантский час.
Здоровье
Об опасных осложнениях коронавируса рассказал главврач Коммунарки
Напомним, что несколько дней назад Проценко сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.