Экономика

ИзвестияИзвестияЦентробанк призвал россиян не злоупотреблять кредитными каникулами

Россияне должны осознано использовать право на кредитные каникулы. Прибегать к таким мерам следует, только если действительно нет возможности обслуживать долг. Такой совет гражданам страны дала в пятницу, 3 апреля, глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн пресс-конференции.
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ЦБ РФ рекомендует банкам создать сервисы проверки заявок на кредитные каникулы

Москва 2408:11

ЦБ назвал меры поддержки в связи с коронавирусом

Коммерсантъ07:54

В ЦБ призвали россиян осознанно пользоваться правом на кредитные каникулы

ТК Звезда07:32

Банк России разъяснил, как будут работать кредитные каникулы из-за коронавируса

ПРАЙМ07:47

Центробанк призвал россиян не злоупотреблять кредитными каникулами

Известия07:41

Россияне подали 27 тысяч заявлений на кредитные каникулы - Набиуллина

Накануне.Ru07:52

Глава ЦБ: По всей стране подано 27 тысяч заявлений на кредитные каникулы, удовлетворено пока 8 %

Фонтанка.Ру07:31
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Политика

В России продлили нерабочие дни до 30 апреля

Президент РФ Владимир Путин принял решение продлить нерабочие дни до 30 апреля 2020 года включительно с сохранением заработной платы.
Новости Перми вчера в 10:20
Спорт

Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом

У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и одного спортсмена обнаружили коронавирус.
Газета.Ru вчера в 12:15
Политика

СМИ узнали о полной оплате Вашингтоном помощи из России

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский не исключил, что при необходимости российская сторона направит в США новые партии медицинской помощи.
РБК 08:23
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС.
Lenta.ru 08:31
Политика

Мишустин: пик распространения коронавируса в России еще не пройден

Председатель правительства Михаил Мишустин призвал губернаторов опираться на мнение Роспотребнадзора по коронавирусу, отметив, что пик болезни еще не пройден.
РИА Новости 08:08
Общество

В Москве ввели штрафы за нарушение самоизоляции

Власти Москвы одобрили введение штрафов за нарушение гражданами режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции.
Московский Комсомолец вчера в 08:27
Политика

Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной

В российской экономике сложилась беспрецедентная ситуация, Кремль ознакомлен с самыми пессимистичными сценариями развития кризиса.
РБК 06:35
Происшествия

В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Общество

Названа дата начала дистанционного обучения в российских школах

Российские школы и колледжи начнут дистанционное обучение с 6 апреля.
Lenta.ru 05:23
Общество

Собянин продлил действие ограничений в Москве до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин после обращения президента России Владимира Путина к жителям страны объявил, что все ранее введенные в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая.
Известия вчера в 12:56
Космос

Очередной прототип Starship Маска лопнул при испытаниях

Взгляд.ру 05:55
Происшествия

В Москве двух генералов МВД обвинили в злоупотреблении полномочиями

Подозреваемые, по данным следствия, содействовали переводу главы «Оптима Девелопмент», бизнесмена Альберта Худояна, обвиненному в мошенничестве на $10 млн, из СИЗО под домашний арест.
Известия 02:54
Энергетика

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

TWSJ не исключает, что вслед за Whiting Petroleum обанкротятся и другие американские производители сланцевой нефти, так как у многих накопились большие задолженности.
Известия 01 апреля в 16:52
Общество

Москвичам разрешили ездить на машинах только по одному

Москвичи могут пользоваться личными автомобилями только по одному, за исключением проживающих вместе лиц, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
Газета.Ru 07:34
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Экономика

Батурина обошла Бакальчук в списке богатейших женщин России

BFM.ru 05:40
Общество

Собянин назвал условие введения пропускного режима в Москве

Власти Москвы планировали ввести жесткий пропускной режим в столице, но ситуация изменилась, на этой неделе москвичи ведут себя корректно, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин, отметив, что если москвичи продолжат соблюдать самоизоляцию, то до введения спецпропусков не дойдет.
РИА Новости 08:39
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Общество

В Праге с площади убрали памятник советскому маршалу Коневу

Местные власти сняли с пьедестала памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги.
РБК 07:52
Общество

Часть предприятий Воронежской области возобновит работу

Глава Воронежской области Александр Гусев анонсировал возобновление работы части предприятий и организаций, которые были вынужденны временно приостановить свою дельность в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
Обозреватель Врн 07:25
Политика

Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
iReactor 04:03
Общество

На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:33
Происшествия

В Италии медбрат задушил девушку-врача из-за подозрений на коронавирус

Газета.Ru 06:03
Здоровье

Минздрав Саратовской области: пациент с коронавирусом умер от рака

Саратов, 3 апреля 2020, 13:07 — REGNUM Пациент, у которого был диагностирован «коронавирус» в Саратовской области, скончался от сопутствующих заболеваний.
REGNUM 06:07
Политика

Что президент разрешил губернаторам: можно ли блокировать транспорт и закрывать улицы

Выходит так, что губернатор может закрыть любое предприятие, кроме тех, что по списку.
74.ru 06:37
Политика

Путин поручил разработать допуск беспилотных машин на дороги

В России начнется подготовка к тестированию и поэтапному допуску на дороги беспилотных автомобилей без сопровождения инженера-испытателя.
РБК 07:43
Культура

Сбербанк и Okko запускают бесплатную медиатеку «Когда все дома»

Проект будет представлен в Okko на неделе с 6 апреля.
РИА Новости 04:22
Общество

ЦБ просят разрешить выдавать ОСАГО без диагностических карт

«Обращаюсь к правительству и Центробанку с предложением в срочном порядке разрешить страховым компаниям продажу полисов ОСАГО без предоставления диагностических карт и прочих отметок о прохождении техосмотра», — заявил Миронов.
REGNUM 07:53
Общество

Первый российский регион ввел комендантский час

Чечня стала первым российским регионом, где из-за распространения коронавируса вводится комендантский час.
Блокнот.ру 02:21
Здоровье

Об опасных осложнениях коронавируса рассказал главврач Коммунарки

Напомним, что несколько дней назад Проценко сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.
Live24 06:20
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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