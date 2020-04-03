Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаНабиуллина дала советы по использованию «кредитных каникул»

Заемщикам следует обращаться в банки за "кредитными каникулами" осознанно, поскольку получить их можно только однократно. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции в пятницу.
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Глава Центробанка пообещала россиянам кредитные каникулы

Комсомольская правда09:00

Глава ЦБ призвала граждан осознанно подходить к вопросу о кредитных каникулах

Интерфакс08:44

В ЦБ призвали россиян осознанно пользоваться правом на кредитные каникулы

ТК Звезда07:32

Набиуллина дала совет, когда пользоваться кредитными каникулами

REGNUM08:15

Банк России разъяснил, как будут работать кредитные каникулы из-за коронавируса

ПРАЙМ07:47

Центробанк призвал россиян не злоупотреблять кредитными каникулами

Известия07:41

В Центробанке объяснили, как будет работать закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

URA.Ru08:33
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Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Здоровье

В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса по воздуху

Всегда есть возможность передачи вируса от людей без симптомов, всегда есть возможность передачи вируса по воздуху.
РИА Новости 14:48
Общество

Посольство РФ разместит в отеле россиян после отмены рейса в Нью-Йорке

Российское посольство в США поселило в гостинице 51 россиянина, которые не смогли улететь из Нью-Йорка в Москву после отмены рейсов.
Московский Комсомолец 19:54
Общество

Названа дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России

Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
РИА Новости 17:51
Космос

Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытания

Третий прототип (SN3) космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался 3 апреля в ходе испытаний на полигоне недалеко от деревни Бока-Чика в США.
Инфорос 11:12
Происшествия

Следственный комитет РФ возбудил дело против генералов МВД

По данным информагентства, в апреле 2019 года подозреваемые за взятку изъяли уголовное дело, которое было возбуждено против владельца компании Optima Development Альберта Худояна.
МИР 24 вчера в 19:10
Общество

Нефтяники в США выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Американские производители сланцевой нефти начали кампанию, целью которой является убедить Белый дом ввести новые санкции против России и Саудовской Аравии и вынудить их снизить добычу нефти.
Известия 11:41
Экономика

Набиуллина призвала россиян тратить сбережения взвешенно

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции с журналистами заявила, что универсальных советов россиянам в ситуации с распространением коронавирусной инфекции нет, но не стоит поддаваться импульсам и подойти к трате сбережений взвешенно, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 09:52
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 15:24
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru 13:33
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Авто

Глава Volkswagen случайно раскрыл внешность нового Volkswagen Tiguan

Компания Volkswagen продолжает проектировать новые модели даже в онлайн-режиме.
Автоновости дня 04:04
Культура

Сбербанк и Okko откроют доступ к бесплатной медиатеке «Когда все дома»

Отмечается, что в новой медиатеке будет открыт бесплатный доступ к спектаклям и виртуальным экскурсиям от ведущих театров и музеев «Искусство Онлайн».
Мой Брянск 08:49
Шоу-бизнес

Маша Распутина прокомментировала слухи о пропаже своей дочери

Российская певица Маша Распутина прокомментировала слухи о пропаже собственной дочери Марии.
Пятый канал 01:50
Энергетика

Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Газета.Ru 12:47
Здоровье

В Бурятии из-за новых очагов коронавируса перераспределяют больницы

Почти 300 человек проведут под замком две недели. В медучреждении выявили заболевшую коронавирусом, и это новый очаг заражения.
Ариг Ус 09:28
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Гаджеты

Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Компания Apple совсем скоро представит свой новый гаджет под названием iPhone SE 2020.
Live24 10:45
Общество

Академик РАН считает, что коронавирус пришел в человечество навсегда

Виталий Зверев считает, что процент смертности от коронавируса в реальности ниже, чем при гриппе.
Комсомольская правда 17:58
Общество

У погибшей журналистки из Перми был коронавирус

У журналистки Анастасии Петровой из пермского издания «Деловой интерес», которая скончалась 31 марта в реанимации на аппарате ИВЛ, все-таки был коронавирус, хотя первая проба показала отрицательный результат.
Новый День вчера в 02:54
Здоровье

Врач: некоторые советы для защиты от коронавируса могут быть опасны

Инфекционист раскрыл "основную цель" коронавируса Некоторые советы, которые распространяют в интернете, могут быть и вовсе опасными для здоровья человека, утверждает Блинова.
Московский Комсомолец 07:52
Космос

Запуск российского модуля «Наука» на МКС отложили на 2021 год

Запуск российского модуля «Наука» на Международную космическую станцию (МКС) отложили с 2020 на 2021 год.
Вечерняя Москва вчера в 09:52
Политика

Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Интерфакс 19:05
Общество

В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Москве скончались еще четыре пациента с двусторонней пневмонией и положительным тестом на COVID-19.
Московский Комсомолец 14:52
Космос

«Хаббл» помог найти черную дыру средней массы

Черная дыра средней массы (Intermediate-mass black hole, IMBH) – это черная дыра, которая значительно тяжелее черной дыры звездной массы (от 10 до нескольких десятков масс Солнца), образующаяся из-за коллапса массивной звезды, но гораздо легче сверхмассивной черной дыры (от миллиона до сотен миллионов масс Солнца), которая обычно находится в центре больших галактик.
Научная Россия вчера в 10:43
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Общество

В Москве пригрозили штрафовать всех нарушителей режима изоляции

Ранее 2 апреля мэр столицы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима всеобщей изоляции.
Lenta.ru вчера в 08:33
Происшествия

Прибывшие в Иркутск из Таиланда туристы не хотели ехать в обсерватор

Туристы, прибывшие из Таиланда, не захотели ехать в обсерватор, сообщают иркутские СМИ.
АиФ Иркутск вчера в 22:10
Экономика

ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.
РБК 07:17
Общество

Введение пропускного режима в Саратове перенесли на 10 апреля

Что касается контроля пропускной системы, то он начнется с 10 апреля.
СаратовБизнесКонсалтинг 13:44
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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