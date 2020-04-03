Коронавирус
Комсомольская правдаГлава Центробанка пообещала россиянам кредитные каникулы
В пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию, посвященную ситуации в российской экономике и банковском секторе. Она пообещала, что теперь такие мероприятия будут проходить каждую неделю.
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Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Общество
Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции
Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.
Общество
Россия полностью приостанавливает международное авиасообщение
Mossovetinfo.ru – В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановит авиасообщение с другими странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.
Происшествия
В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова
Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
Экономика
Какие новосибирские компании попали в список системообразующих
В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Политика
Президент России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля
Глава государства объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
Общество
В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля
Воронеж, 3 апреля 2020, 20:24 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Воронежской области продлён до 30 апреля.
Энергетика
Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа
Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции
Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
24-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Политика
Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны
"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.
Общество
В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции
Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.
Футбол
Сезон АПЛ не возобновится в начале мая
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) провели видеоконференцию, по результатам которой было принято решение, что проведение соревнований не будет возобновлено в начале мая или ранее.
Энергетика
Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Политика
США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании
США приняли помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от попавшей под санкции российской компании.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Общество
Тульские власти продлили режим повышенной готовности
Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Общество
Воробьев рассказал о работе по введению спецпропусков в Подмосковье
Власти Подмосковья ведут предварительную работу по введению спецпропусков из-за коронавируса, однако "жестить никто не будет", заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Общество
В Липецкой области пострадавшие от коронавируса получают льготы
Липецк, 3 апреля 2020, 18:27 — REGNUM В Липецкой области до 12 тысяч рублей увеличили пособия по безработице, а те, кто претендует на материнский капитал, в течение трёх месяцев будут получать по пять тысяч рублей.
Общество
Испания депортировала в Мексику летевших на родину россиян
Шестеро россиян, летевших на родину из Мексики транзитом через Мадрид, были депортированы.
Гаджеты
Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Компания Apple совсем скоро представит свой новый гаджет под названием iPhone SE 2020.
Экономика
Госдума одобрила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате
Кино
В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»
Футбол
Клубы Российской Премьер-Лиги намерены доиграть сезон
Представители 16 клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на совещании с руководителями Российского футбольного Союза (РФС) подтвердили желание провести оставшиеся восемь туров чемпионата России, передает Интерфакс со ссылкой на президента РПЛ Сергея Прядкина.