Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаГлава Центробанка пообещала россиянам кредитные каникулы

В пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию, посвященную ситуации в российской экономике и банковском секторе. Она пообещала, что теперь такие мероприятия будут проходить каждую неделю.
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Набиуллина дала советы по использованию «кредитных каникул»

Российская газета09:18

В ЦБ призвали россиян осознанно пользоваться правом на кредитные каникулы

ТК Звезда07:32

Глава ЦБ призвала граждан осознанно подходить к вопросу о кредитных каникулах

Интерфакс08:44

ЦБ РФ рекомендует банкам создать сервисы проверки заявок на кредитные каникулы

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Центробанк призвал россиян не злоупотреблять кредитными каникулами

Известия07:41

Глава Центробанка пообещала россиянам кредитные каникулы

Комсомольская правда09:00
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Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 09:14
Общество

Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции

Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.
РБК 14:52
Общество

Россия полностью приостанавливает международное авиасообщение

Mossovetinfo.ru – В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановит авиасообщение с другими странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.
Моссовет 09:28
Происшествия

В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова

Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
REGNUM 11:43
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Экономика

Какие новосибирские компании попали в список системообразующих

В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
РБК Новосибирск 04:41
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Политика

Президент России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля

Глава государства объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
Злынковская газета Знамя вчера в 10:12
Общество

В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля

Воронеж, 3 апреля 2020, 20:24 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Воронежской области продлён до 30 апреля.
REGNUM 13:24
Энергетика

Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа

Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.
Expert.ru вчера в 11:37
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Общество

Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции

Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции.
ТАСС 11:18
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

24-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Российская газета 12:19
Политика

Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны

"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.
Российская газета вчера в 07:29
Общество

В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции

Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.
Правда ПФО 12:33
Футбол

Сезон АПЛ не возобновится в начале мая

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) провели видеоконференцию, по результатам которой было принято решение, что проведение соревнований не будет возобновлено в начале мая или ранее.
RT на русском 10:48
Энергетика

Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Газета.Ru 12:47
Политика

США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании

США приняли помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от попавшей под санкции российской компании.
Lenta.ru 02:58
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Общество

Тульские власти продлили режим повышенной готовности

Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
REGNUM 13:08
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:45
Общество

Воробьев рассказал о работе по введению спецпропусков в Подмосковье

Власти Подмосковья ведут предварительную работу по введению спецпропусков из-за коронавируса, однако "жестить никто не будет", заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:21
Общество

В Липецкой области пострадавшие от коронавируса получают льготы

Липецк, 3 апреля 2020, 18:27 — REGNUM В Липецкой области до 12 тысяч рублей увеличили пособия по безработице, а те, кто претендует на материнский капитал, в течение трёх месяцев будут получать по пять тысяч рублей.
REGNUM 11:27
Общество

Испания депортировала в Мексику летевших на родину россиян

Шестеро россиян, летевших на родину из Мексики транзитом через Мадрид, были депортированы.
Ридус 11:30
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Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Компания Apple совсем скоро представит свой новый гаджет под названием iPhone SE 2020.
Live24 10:45
Экономика

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости 01 апреля в 19:00
Шоу-бизнес

Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате

ТАСС вчера в 15:47
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В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»

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Клубы Российской Премьер-Лиги намерены доиграть сезон

Представители 16 клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на совещании с руководителями Российского футбольного Союза (РФС) подтвердили желание провести оставшиеся восемь туров чемпионата России, передает Интерфакс со ссылкой на президента РПЛ Сергея Прядкина.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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