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Экономика Госдума одобрила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.