Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаГлава Центробанка пообещала россиянам кредитные каникулы

В пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию, посвященную ситуации в российской экономике и банковском секторе. Она пообещала, что теперь такие мероприятия будут проходить каждую неделю.
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Набиуллина дала советы по использованию «кредитных каникул»

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Власти Удмуртии разрешили гулять с грудными детьми в колясках у домов

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Врачи, эпидемиологи и вирусологи Вооруженных сил России будут направлены в населенные пункты Сербии, где сложилась самая тяжелая эпидемиологическая ситуация.
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Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
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У 22-летней дочери Ивана Охлобыстина Анфисы обнаружили коронавирус, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
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В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
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Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
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США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

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Врачи Городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, которую решили перепрофилировать под прием пациентов с пневмонией, заявили о невозможности нормальной работы без соответствующих средств индивидуальной защиты.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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