Коронавирус
Комсомольская правдаГлава Центробанка пообещала россиянам кредитные каникулы
В пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию, посвященную ситуации в российской экономике и банковском секторе. Она пообещала, что теперь такие мероприятия будут проходить каждую неделю.
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Происшествия
Суд арестовал генерала МВД Бирюкова по делу о коррупции
Заместитель начальника следственного департамента МВД Александр Бирюков был арестован Басманным судом Москвы по делу о коррупции.
Политика
Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве россиян на кредитные каникулы во время коронавируса.
Здоровье
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Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Политика
Губернатор Камчатки уходит в отставку
Владимир Илюхин, губернатор Камчатского края, покидает свой пост по собственному желанию.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Футбол
Футболисты «Динамо» отказались от сокращения зарплаты на 40 процентов
Игроки московского «Динамо» отклонили предложение руководства клуба сократить зарплаты на 40 процентов во время паузы в чемпионате России.
Энергетика
Путин заявил о необходимости сократить добычу на 10 миллионов баррелей
"По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", — отметил президент РФ в ходе совещания с участием руководителей нефтяных компаний и Минэнерго, на котором обсуждается ситуация на глобальных энергетических рынках, обеспечение устойчивости и развития топливно-энергетического комплекса страны.
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Армия и оружие
Российских военных врачей направят в самые сложные районы Сербии
Врачи, эпидемиологи и вирусологи Вооруженных сил России будут направлены в населенные пункты Сербии, где сложилась самая тяжелая эпидемиологическая ситуация.
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Общество
У дочери Охлобыстина нашли коронавирус
У 22-летней дочери Ивана Охлобыстина Анфисы обнаружили коронавирус, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Экономика
Какие новосибирские компании попали в список системообразующих
В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
Общество
Россиян начали штрафовать по новому закону за нарушение самоизоляции
В регионах России начали штрафовать по новому закону за нарушение режима самоизоляции.
Политика
Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии
В Башкирии продлен режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции
Эксперты «КиноПоиска» рассказали, какие сериалы и фильмы россияне предпочитают смотреть в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Футбол
В РФС сообщили о краже со склада экипировки сборной России
Общество
В России за сутки выявили 601 новый случай заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция подтвердилась также у 11 пациентов в Пензенской области, по 10 случаев зафиксированы в ЯНАО и Ленинградской области, девять больных выявлено в Санкт-Петербурге, восемь - в ХМАО, шесть - в Татарстане, по пять - в Калмыкии и Тюменской области, а также четыре случая заболевания обнаружены у жителей Саратовской области.
Политика
Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО
Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Здоровье
Врачи в Петербурге заявили о невозможности работать без защиты от вируса
Врачи Городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, которую решили перепрофилировать под прием пациентов с пневмонией, заявили о невозможности нормальной работы без соответствующих средств индивидуальной защиты.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Общество
В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции
Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
В одном из населенных пунктов Ленобласти введут режим ЧС
Александр Дрозденко заверил, что никаких вооруженных патрулей на улицах не планируется.
Общество
Пропускной режим введут в Саратовской области 10 апреля
Власти решили вновь перенести сроки введения пропускного режима в Саратовской области.
Происшествия
Под Мурманском частично закрыли больницу из-за коронавируса у медиков
Медицинское учреждение закрыли на 14-дневный карантин, а следователи организовали проверку сообщений о том, что источником массового заражения пациентов мог стать кто-то из медперсонала больницы.
Общество
Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.