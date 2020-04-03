В пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию, посвященную ситуации в российской экономике и банковском секторе. Она пообещала, что теперь такие мероприятия будут проходить каждую неделю.

Здоровье Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Энергетика Путин заявил о необходимости сократить добычу на 10 миллионов баррелей "По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", — отметил президент РФ в ходе совещания с участием руководителей нефтяных компаний и Минэнерго, на котором обсуждается ситуация на глобальных энергетических рынках, обеспечение устойчивости и развития топливно-энергетического комплекса страны.

Общество Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в период с 4 по 30 апреля с сохранением заработный платы.

Общество Россия приостанавливает все вывозные рейсы Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.

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Общество В России за сутки выявили 601 новый случай заражения коронавирусом Коронавирусная инфекция подтвердилась также у 11 пациентов в Пензенской области, по 10 случаев зафиксированы в ЯНАО и Ленинградской области, девять больных выявлено в Санкт-Петербурге, восемь - в ХМАО, шесть - в Татарстане, по пять - в Калмыкии и Тюменской области, а также четыре случая заболевания обнаружены у жителей Саратовской области.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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