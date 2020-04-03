Экономика

ИзвестияИзвестияЦентробанк призвал россиян не злоупотреблять кредитными каникулами

Россияне должны осознано использовать право на кредитные каникулы. Прибегать к таким мерам следует, только если действительно нет возможности обслуживать долг. Такой совет гражданам страны дала в пятницу, 3 апреля, глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн пресс-конференции.
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Банк России разъяснил, как будут работать кредитные каникулы из-за коронавируса

ПРАЙМ07:47

Банк России понимает, что в 2020 г. прибыльность отечественных банков сократится

Финмаркет07:59

Россияне подали 27 тысяч заявлений на кредитные каникулы - Набиуллина

Накануне.Ru07:52

ЦБ РФ рекомендует банкам создать сервисы проверки заявок на кредитные каникулы

Москва 2408:11

Центробанк призвал россиян не злоупотреблять кредитными каникулами

Известия07:41

В ЦБ призвали россиян осознанно пользоваться правом на кредитные каникулы

ТК Звезда07:32

Глава ЦБ: По всей стране подано 27 тысяч заявлений на кредитные каникулы, удовлетворено пока 8 %

Фонтанка.Ру07:31
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Политика

В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.
RT на русском 07:58
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:31
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Политика

Официальный Киев просит Россию вывезти украинцев из Непала

Представительству официального Киева придется обратиться в МИД РФ для вывоза на родину украинцев, находящихся в Непале.
Территория новостей 06:30
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Политика

Трамп отказал России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время обсуждения с Россией и Саудовской Аравией цен на нефть он не обещал пойти на уступки в виде сокращения добычи.
Профиль 03:20
Экономика

Глава ЦБ допустила рост безработицы на фоне коронавируса

Ситуация с коронавирусом, на фоне которого происходит закрытие ряда предприятий, может привести к некоторому росту безработицы в России, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Rambler News Service 08:07
Футбол

Головин вернулся из Монако и находится на карантине в Калтане

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, рассказал, где находится футболист во время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.
Чемпионат 08:15
Общество

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:47
Общество

В Москве 3 млн человек продолжают ходить на работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу сообщил, что в столице в объявленные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни около 3 млн человек продолжают ходить на работу.
RT на русском 08:28
Политика

Путин проведет встречу по ситуации на нефтяном рынке

Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителями профильных ведомств и главами нефтяных компаний, на которой обсудит сложившуюся ситуацию на глобальных энергорынках.
Известия 06:42
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

В Испании число выявленных случаев составляет 117,7 тысячи, за день рост составил 7,5 тысячи, скончались 10 935 человек, — цитирует РИА Новости сообщение испанского Минздрава.
News.ru 06:04
Политика

Путин поручил поэтапно вывести на дороги беспилотные авто

До конца мая правительство должно разработать комплекс мероприятий по поэтапному вводу на дорогах транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне, поручил президент.
Российская газета 08:10
Энергетика

Цена нефти Brent ускорила рост до 6%

По состоянию на 10:58 (мск) цена июньского фьючерса нефти Brent выросла на 6,58% — до $32,05 за баррель.
Известия 04:09
Наука

Ученые выявили эффективность лекарства от малярии против коронавируса

Китайские ученые из университета в Ухани в архиве пишут о том, что, хоть препарат и оказался действенным, нужно провести еще целый ряд клинических испытаний, чтобы начать официально использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19.
ToDay News Ufa 01 апреля в 05:46
Гаджеты

Samsung выкупит свои смартфоны у пользователей за полцены

Компания Samsung сообщила о начале реализации тестовой акции по выкупу своих смартфонов у пользователей за полцены, если владелец сдаст гаджет в течение двух лет после покупки.
Актуальные Новости вчера в 22:02
Общество

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение самоизоляции

В столице штраф за нарушение режима самоизоляции ввели накануне.
Говорит Москва 05:13
Общество

В российском регионе запретили продажу алкоголя из-за коронавируса

В Забайкальском крае запретили розничную продажу алкогольных напитков на время самоизоляции, введенной из-за коронавирусной инфекции.
ТВ Центр вчера в 08:46
Спорт

Главный тренер сборной России заражен коронавирусом

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера национальной команды по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.
Спорт-Экспресс вчера в 10:21
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Здоровье

Об опасных осложнениях коронавируса рассказал главврач Коммунарки

Напомним, что несколько дней назад Проценко сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.
Live24 06:20
Экономика

Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости

«Предоставим отсрочку по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества», — сказал Мишустин, перечисляя меры поддержки бизнеса.
РБК 07:14
Гаджеты

Драйвер AMD Radeon 20.4.1 принёс поддержку ремейка Resident Evil 3

Драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.4.1 может быть загружен в версиях для 64-бит Windows 7 или Windows 10 как с официального сайта AMD, так и из меню настроек Radeon.
3DNews 06:31
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

В России за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в России.
Известия 03:35
Политика

Каким будет посткоронавирусный мир

Ситуация двоякая, считает глава исследовательской группы "Циркон" Игорь Задорин: с одной стороны, есть коронавирус, а с другой – пандемия страха и "информационно-психологическая кампания устрашения, развернутая во многих странах и несоразмерная с эпидемией".
Ведомости вчера в 17:01
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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