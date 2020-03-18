Банк России продал 16 марта иностранную валюту на 5,5 млрд рублей в качестве меры по поддержке курса российской валюты. Это следует из данных, опубликованных на сайте регулятора.

Общество Похороны Лимонова будут закрыты для общественности Похороны Эдуарда Лимонова и прощание будут закрыты для публики и представителей СМИ, сообщили РБК в пресс-службе партии «Другая Россия».

Экономика Из-за запрета на въезд иностранцев возник риск дефицита строителей Можно ли заменить иностранных строителей По словам омбудсмена по вопросам строительства, руководителя комитета по строительству "Опоры России" Дмитрия Котровского, запрет на въезд иностранных рабочих может стать серьезной проблемой для строительной отрасли.

Общество «Инвитро» сможет проводить тесты на коронавирус По словам представителя известной частной медицинской компании «Инвитро», максимум через месяц компания начнет проводить тесты на выявление коронавируса SARS-CoV-2 или COVID-19.

Политика Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по Конституции Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по поправкам в Конституцию РФ, не вызывать у людей нервозность.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,83%, достигнув $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск.

Экономика Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.

Общество Соловьёв назвал причину пожизненного изгнания Ковтуна Ранее телеведущий Владимир Соловьёв выгнал в прямом эфире своей авторской программы "Вечер" украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Дочь бывшего президента Узбекистана приговорена к 13 годам тюрьмы Суд в Ташкенте увеличил тюремный срок дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой до 13 лет и 4 месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.