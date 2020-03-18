Коронавирус
RT на русскомЦентробанк продал иностранную валюту на 5,5 млрд рублей
Банк России продал 16 марта иностранную валюту на 5,5 млрд рублей в качестве меры по поддержке курса российской валюты. Это следует из данных, опубликованных на сайте регулятора.
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Общество
Похороны Лимонова будут закрыты для общественности
Похороны Эдуарда Лимонова и прощание будут закрыты для публики и представителей СМИ, сообщили РБК в пресс-службе партии «Другая Россия».
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина
На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Армия и оружие
США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе
Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Общество
Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России
За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах.
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Экономика
Из-за запрета на въезд иностранцев возник риск дефицита строителей
Можно ли заменить иностранных строителей По словам омбудсмена по вопросам строительства, руководителя комитета по строительству "Опоры России" Дмитрия Котровского, запрет на въезд иностранных рабочих может стать серьезной проблемой для строительной отрасли.
Шоу-бизнес
Парализовало пожилую супругу Гогена Солнцева
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Общество
«Инвитро» сможет проводить тесты на коронавирус
По словам представителя известной частной медицинской компании «Инвитро», максимум через месяц компания начнет проводить тесты на выявление коронавируса SARS-CoV-2 или COVID-19.
Политика
Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по Конституции
Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по поправкам в Конституцию РФ, не вызывать у людей нервозность.
Общество
Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса
Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,83%, достигнув $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск.
Экономика
Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году
Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Энергетика
В ближайшие месяцы в мировых нефтехранилищах может не остаться места
Нефтяные трейдеры предсказывают, что уже в ближайшие месяцы «все нефтехранилища на планете будут заполнены».
Общество
Соловьёв назвал причину пожизненного изгнания Ковтуна
Ранее телеведущий Владимир Соловьёв выгнал в прямом эфире своей авторской программы "Вечер" украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Саудовская Аравия созовет саммит G20 из-за коронавируса
Саудовская Аравия, являющаяся страной-председателем G20 в 2020 году, намерена созвать экстренный саммит на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал пожилым людям реже ходить в магазины
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам старше 60 лет реже посещать магазины и ездить на общественном траспорте.
Общество
Дочь бывшего президента Узбекистана приговорена к 13 годам тюрьмы
Суд в Ташкенте увеличил тюремный срок дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой до 13 лет и 4 месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.
Спорт
Минспорт рекомендует отменить все соревнования в России с 21 марта
Руководители ведомства рекомендовали отменить их с 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса.
Культура
Конкурс «Евровидение-2020» будет отменен
Израильская корпорация телерадиовещания ("Кан") сообщила в Twitter о том, что на фоне пандемии коронавируса международный музыкальный "Евровидение-2020" будет отменен.
Экономика
Сбербанк в начале апреля запустит систему быстрых платежей
Сбербанк в настоящее время ведёт подключение к системе быстрых платежей (СБП), она будет доступна в начале апреля.
Общество
Более 200 человек в Москве нарушают режим самоизоляции
В Москве выявлены более 200 человек, которые нарушают режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Культура
«Союзмультфильм» выпустит более 52 серий «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» планирует выпустить более 52 серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 79 рублей
Курс доллара превысил 79 рублей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Общество
Коронавирус распространился на 26 регионов России
Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве.