Коронавирус
Деловое.ТВБанк России продал валюту на 5,5 млрд рублей
Специалисты осуществили операцию при помощи сделок с расчетом "завтра". Банк России продал валюту на 5,5 млрд рублей. Об этом упоминается на сайте регулятора.
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Здоровье
Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом
Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Музыка
Little Big поедут на «Евровидение» с танцором из клипа
Ранее подписчики Little Big в Instagram призывали музыкантов взять с собой на конкурс танцора Красилова, называя его «козырем» и «изюминкой номера».
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей
Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Финансы
Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США
Райффайзенбанк, который входит в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте.
Политика
Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому
Накануне Путин своим указом назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля.
Экономика
Апокалипсис сегодня: фондовые рынки потеряли 27 триллионов долларов
Финансовый аналитик Павел Рябов в своем блоге дает анализ ситуации, которую он называет не иначе как "хроники апокалипсиса".
Политика
Путин прибыл в Крым по случаю годовщины воссоединения полуострова с РФ
Президент России Владимир Путин прибыл в Крым с рабочим визитом, он пробудет на полуострове с 18 по 19 марта.
Здоровье
Диетолог объяснила повышенный спрос на гречку в России
Диетолог пояснила, что повышенный спрос на гречку объясняется продолжительным сроком хранения крупы и тем, что гречка сочетается с большим количеством продуктов.
Общество
Соловьев навсегда изгнал украинского политолога за оскорбление гостя
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя.
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Происшествия
Глава «Т-Платформ» отпущен из СИЗО
Глава «Т-Платформ» отпущен из СИЗО Сегодня Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест директора компании «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко и экс-начальника управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД РФ Александра Александрова.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
США внесли в санкционный список пять иранских ученых
Выступая перед прессой, Помпео указал, что «в ответ на неприемлемую ядерную эскалацию иранского режима министерство торговли США добавило пять иранских ученых в список санкций».
Общество
За сутки коронавирус выявили в 15 регионах России
Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Общество
«Аэрофлот» в среду начнет вывозить застрявших в Черногории пассажиров
В среду вечером власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» четырех пассажирских самолетов
Неизвестные сообщили о "минировании" четырех пассажирских самолетов, три из которых направляются в Москву, а один вылетел из "Шереметьево" в Уфу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Игры
Sony официально объявила дату презентации PlayStation 5
Компания Sony официально объявила о дате проведения презентации своей консоли следующего поколения - PlayStation 5.
Общество
Перенесен досрочный период сдачи ЕГЭ на Вологодине
Сроки проведения досрочного периода сдачи ЕГЭ и государственного выпускного экзамена перенесли на основной, который состоится с 25 мая по 29 июня.
Финансы
Эксперты оценили запас прочности экономики России перед эпидемией
Как пояснила журналистам экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец, есть четыре причины полагать, что Россия может пройти кризис, вызванный падением цен на нефть и коронавирусной эпидемией, лучше, чем многие другие страны.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили
"Евровидение-2020", после победы в прошлом году Дункана Лоуренса, должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах, в Роттердаме.
Авто
В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет
Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Технологии
«Триколор» вышел в онлайн на телевизорах LG
Владельцам смарт-телевизоров LG, которые не являются клиентами «Триколора», после регистрации в приложении будет открыт бесплатный доступ к просмотру 30 онлайн-каналов, 350 фильмам из «золотого фонда» «Ленфильма» и «Мосфильма», а также к проекту «Большой эфир» с прямыми трансляциями спортивных соревнований, зрелищных событий космической отрасли и культурных мероприятий.
Хоккей
«Ак Барс» попросил КХЛ завершить сезон без определения победителя
Казанский «Ак Барс» обратился к руководству КХЛ с просьбой досрочно завершить сезон без определения победителя.
Энергетика
Японский банк предсказал нефти падение ниже нуля
Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предсказал падение стоимости нефти ниже нуля.
Финансы
На фондовых рынках произошел очередной обвал
Сайт РБК пишет, что это минимальное значение с января 2016-ого года, а упали нефтяные котировки до такого уровня, поскольку центробанки крупнейших стран так и не смогли успокоить обстановку на рынках.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Общество
ВОЗ сообщила о начале тестирования вакцины против коронавируса
Начались первые тесты вакцины против COVID-19, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера.
Политика
Шведское СМИ назвало политику Украины по Крыму фашистской
От украинской политики по Крыму, запрещающий подачу воды на полуостров, страдает гражданское население, однако киевские власти это нисколько не волнует, пишет шведское издание Nyhetsbanken.