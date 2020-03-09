с чего всё началось

Поскольку сделки совершались расчетами «завтра», расход этой суммы отражен в отчетности регулятора за 23 апреля. Объемы продажи валюты на бирже ЦБ увеличивает третий день подряд, нарастив ежедневно продаваемую сумму в рублевом эквиваленте с 14,8 млрд до 23 млрд.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. 664

Общество В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне. 250

Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 621

Армия и оружие Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Общество Скворцова не смогла назвать сроки выхода на плато по коронавирусу Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе видеоконференции с депутатами Госдумы не назвала сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом ввиду быстро меняющейся ситуации, сообщил РИА Новости по итогам встречи первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев. 12

Общество Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса. 59

Общество Путин заявил о необходимости сохранить рабочие места в автопроме Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать во время кризиса стабильную работу автомобильной промышленности и сохранить рабочие места в отрасли. 41

Общество Собянин попросил Минздрав направить студентов-медиков на практику Мэр Москвы и зампред координационного совета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин поручил Минздраву и Министерству науки и высшего образования к началу следующей недели подготовить приказ о направлении на практику студентов четвертых и пятых курсов медвузов. 26

Общество В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку». 211

Политика Путин считает ситуацию с COVID-19 сложнее, чем кризис 2008 года Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом оказывает негативное влияние на деловую активность в России сильнее, чем финансовый кризис 2008-2009 года, сообщает РИА "Новости". 1

Общество В Ростовской области умер первый пациент с коронавирусом Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Ростовской области, это первый случай смерти заразившегося коронавирусом в регионе, сообщили в пятницу журналистам в Минздраве области. 21

Общество Четверть регионов России введут систему спецпропусков Федеральную платформу, которую работодатели смогут использовать для выдачи цифровых пропусков сотрудникам, внедрят в 21 субъекте России. 5,3K

Общество Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации. 34

Политика Путин: Автодилеры откроются одними из первых Автодилеры будут одними из первых компаний, которые возобновят работу после улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Общество Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19. 124

Энергетика Песков оценил прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ России Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономисты Deutsche Bank заявили, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) Минфина РФ сможет быть стабилизирующим фактором для российской экономики чуть более двух лет. 1,7K