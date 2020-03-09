Финансы
РБКЦБ поставил очередной рекорд расхода валюты на поддержку рубля
Поскольку сделки совершались расчетами «завтра», расход этой суммы отражен в отчетности регулятора за 23 апреля. Объемы продажи валюты на бирже ЦБ увеличивает третий день подряд, нарастив ежедневно продаваемую сумму в рублевом эквиваленте с 14,8 млрд до 23 млрд.
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с чего всё началось
Днем ранее, 21 апреля, регулятор продал валюту на 19,2 миллиарда рублей (более 255 миллионов рублей), 20 апреля — на 16,8 миллиарда рублей (более 220 миллионов долларов), а 19 апреля — на 14,8 миллиарда рублей (около 200 миллионов долларов).Компания04:19
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Общество
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Политика
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Общество
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Общество
Названы города-лидеры в Башкирии по числу зараженных коронавирусом
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Политика
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Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года
Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
RuNews24.ru 22 апреля в 06:22
Общество
На Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономисты Deutsche Bank заявили, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) Минфина РФ сможет быть стабилизирующим фактором для российской экономики чуть более двух лет.
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Происшествия
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В Дагестане задержан участник запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
Российская газета 08:39
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Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
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