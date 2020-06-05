Финансы
РБКЦБ раскрыл сумму проданной на рынке валюты в рамках продажи Сбербанка
Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд руб.) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Мы действительно продали валюту в рамках сделки со Сбербанком. Мы к настоящему времени продали валюту на сумму около 4 миллиарда 300 миллионов долларов, остаток примерно 1 триллион 800 миллиардов рублей.
— Эльвира Набиуллина, российский политикКомпания 10:20
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