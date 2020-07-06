Финансы
Финансовая газетаБюджет РФ в июле недополучит 47,8 млрд рублей нефтегазовых доходов
В результате превышения базовой цены нефти над фактической, федеральный бюджет в июле может лишиться 47,8 миллиардов рублей нефтегазовых доходов. Такое предположение было сделано экспертами Минфина России. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
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Политика
ФСБ заподозрила Ивана Сафронова в передаче НАТО секретных сведений
ФСБ России подтвердила задержание советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова.
Коммерсантъ 04:49
Общество
«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя
Как пояснили изданию в пресс-службе министерства, законопроект, разработанный по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, позволит регионам самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже спиртного.
РИА Новости вчера в 19:22
Шоу-бизнес
Малышева объяснила вылет в Нью-Йорк
Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила, что вылетела в Нью-Йорк для того, чтобы встретиться с сыновьями, которые там живут.
Lenta.ru 04:18
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Кино
Крис Хемсворт снимется в роли Халка Хогана в новом фильме Netflix
В недавнем интервью актер Крис Хемсворт заявил, что новый фильм окажется довольно забавным, а ему самому необходимо заниматься фантастической физической подготовкой и увеличить мускулатуру еще больше, чем пришлось для предыдущей работы «Тора».
Актуальные Новости 04:11
Общество
Онищенко заявил о возвращении коронавируса осенью
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернется осенью.
Газета.Ru 03:53
Общество
Число погибших от коронавируса превысило 540 тысяч
Напомним, в России за предыдущие сутки было зафиксировано 6611 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах.
Свободная Пресса 03:25
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
Общество
Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
Политика
Племянник Путина возглавил политическую партию для борьбы с коррупцией
Напомним, 20 марта, сообщалось, что Роман Путин намерен создать партию на основе движения «Люди дела».
ИА Новороссия 03:35
Наука
Таяние вечной мерзлоты может привести к появлению новых вирусов
Ученый РАН Сергей Давыдов рассказал, что в мерзлоте содержится большое число неизведанных элементов экосистем.
Общественная служба новостей вчера в 23:04
Авто
Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross
Концерн Toyota готовит к дебюту новый небольшой кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась домой после лечения в больнице
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.
Pravda.Ru 04:04
Футбол
Самуэль Жиго: Москва остаётся «красно-белой»
«Спартак» выиграл ЦСКА дважды за сезон, значит, Москва остаётся «красно-белой».
ГЛАС.RU 04:25
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news вчера в 15:00
Космос
Запуск ракеты Electron с семью спутниками на борту завершился провалом
13 по счету запуск ракеты Electron оказался неудачным, сообщается на сайте компании Rocket Lab.
N+1 вчера в 10:18
Общество
США выдворят из страны обучающихся онлайн иностранных студентов
Служба иммиграционного контроля США (ICE) предупредила, что иностранные студенты должны будут выехать из Соединённых Штатов, если осенью их занятия будут проходить в онлайн-режиме в связи с пандемией.
News.ru вчера в 23:25
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru вчера в 10:33
Происшествия
СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети
По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
Общество
Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%
Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
Происшествия
Под Владимиром мужчина застрелил подростка из-за незаконной рыбалки
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 15-летнего подростка, который вместе с отцом незаконно ловил рыбу на частном водоеме.
ТАСС 03:52
Футбол
Луиз Адриану удалил из Instagram все фотографии с русской женой
Экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану удалил со своей страницы в Instagram все фотографии с русской женой Екатериной Дорожко.
Спорт-Экспресс вчера в 21:38
Энергетика
Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже
Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11% и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
Общество
Суд в Москве арестовал замглавы Минобрнауки Лукашевич
Статс-секретарь - замруководителя Министерства науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич, подозреваемая в хищении более 50 млн рублей, пробудет в СИЗО до 16 августа – такое решение принял Тверской районный суд Москвы в понедельник, 6 июля, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:07