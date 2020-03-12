Минфин 6 марта закупил валюты на 9,4 млрд. руб. 10 марта Банк России продал валюту на 3,6 млрд. рублей, сообщает «РБК». По словам экспертов, это произошло на фоне обвала нефтяных котировок и рубля. Уточняется, что обрушение последовало после неудачной сделки с ОПЕК+.

Футбол «Монако» отменил тренировки из-за коронавируса Руководство "Монако" приняло решение отменить все занятия команды до 18 марта. Причина — эпидемия коронавируса во Франции.

Общество Посольским и частным школам Москвы рекомендовали ввести карантин На сайте школы 1279 «Эврика» было размещено информационное сообщение, что у учащейся школы, «которая вернулась после отдыха в Италии, была подтверждена коронавирусная инфекция»: «Для профилактики принято решение о закрытии школьных зданий на ул. Азовская, д. 2, к. 2 и на ул. Фруктовая, д. 13 на карантин с 14 по 29 марта (именно две недели являются инкубационным периодом для данной инфекции)».

Гаджеты «Железный человек» уже пользуется новинкой от OnePlus К сожалению, фронтальную панель увидеть не удалось, но более ранние рендеры указывают на то, что OnePlus 8 и 8 Pro получат изогнутые по-бокам дисплеи с боковым вырезом для фронтальной камеры.

Политика Рогозин обратился к критикам поправок Терешковой Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал критиков депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей поправки о президентских сроках в Конституцию, подонками и обратился к ним.

Общество РЖД вернет деньги за невозвратные билеты из-за коронавируса В РЖД рассказали, что те, кто планировал поездку на поезде, но сейчас находятся на карантине из-за пребывания в странах, где широко распространен коронавирус, смогут вернуть деньги после снятия ограничений.

Авто Новый Renault Kaptur для России: появилась информация Обновлённый Renault Kaptur появится в России уже в 1-й половине нынешнего года. Комплектации автомобиля и цены на них пока не сообщаются.

Общество Польша закрывает границы из-за коронавируса О закрытии границ и введении в стране режима эпидемической угрозы объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Биатлон Фуркад объявил о завершении карьеры Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

Политика США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» 18 февраля Минфин США ввел санкции против «дочки» «Роснефти» Rosneft Trading и ее председателя совета директоров Дидье Касимиро.

Политика Лукашенко рассказал о желающих подорвать стабильность Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недостатках во всех органах власти, в том числе и в милиции.

Общество Дерипаска предложил ввести в России полный карантин Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45 "За последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: пять в Москве, один в Московской области, три в Санкт-Петербурге, один в Ленинградской области, один в Пермском крае", - добавили в штабе.

Экономика Forbes: 20 богатейших людей мира за сутки потеряли почти $78 млрд Отмечается, что наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос, который потерял порядка $8 млрд после снижения стоимости акций его компании на 8%. Состояние гедиректора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно сократилось на $7,7 млрд.