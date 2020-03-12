Финансы
Мой БрянскЦентробанк продал валюту на 3,6 млрд рублей
Минфин 6 марта закупил валюты на 9,4 млрд. руб. 10 марта Банк России продал валюту на 3,6 млрд. рублей, сообщает «РБК». По словам экспертов, это произошло на фоне обвала нефтяных котировок и рубля. Уточняется, что обрушение последовало после неудачной сделки с ОПЕК+.
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Энергетика
Белоусов прогнозирует «новую устойчивую реальность» с ценой нефти $35
России предстоит жить в «новой устойчивой реальности» с ценой нефти в $35 за баррель, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале
Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.
Футбол
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Руководство "Монако" приняло решение отменить все занятия команды до 18 марта. Причина — эпидемия коронавируса во Франции.
Общество
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На сайте школы 1279 «Эврика» было размещено информационное сообщение, что у учащейся школы, «которая вернулась после отдыха в Италии, была подтверждена коронавирусная инфекция»: «Для профилактики принято решение о закрытии школьных зданий на ул. Азовская, д. 2, к. 2 и на ул. Фруктовая, д. 13 на карантин с 14 по 29 марта (именно две недели являются инкубационным периодом для данной инфекции)».
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К сожалению, фронтальную панель увидеть не удалось, но более ранние рендеры указывают на то, что OnePlus 8 и 8 Pro получат изогнутые по-бокам дисплеи с боковым вырезом для фронтальной камеры.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
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Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал критиков депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей поправки о президентских сроках в Конституцию, подонками и обратился к ним.
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Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
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Один человек погиб, еще двое пострадали при перестрелке в Ингушетии
В результате конфликта погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
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Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в Подмосковье
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Футбол
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Общество
Польша закрывает границы из-за коронавируса
О закрытии границ и введении в стране режима эпидемической угрозы объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Биатлон
Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
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США ввели санкции против «дочки» «Роснефти»
18 февраля Минфин США ввел санкции против «дочки» «Роснефти» Rosneft Trading и ее председателя совета директоров Дидье Касимиро.
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В геноме коронавируса нашли первое большое изменение
Общество
Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
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Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, говорится в заявлении компании.
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Петербурге
Три человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи на севере Санкт-Петербурга.
Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недостатках во всех органах власти, в том числе и в милиции.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
"За последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: пять в Москве, один в Московской области, три в Санкт-Петербурге, один в Ленинградской области, один в Пермском крае", - добавили в штабе.
Экономика
Forbes: 20 богатейших людей мира за сутки потеряли почти $78 млрд
Отмечается, что наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос, который потерял порядка $8 млрд после снижения стоимости акций его компании на 8%. Состояние гедиректора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно сократилось на $7,7 млрд.
Общество
Глава ВОЗ объявил Европу эпицентром пандемии коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о перемещении эпицентра пандемии нового типа коронавируса COVID-19 в европейские страны.