Финансы

Мой БрянскМой БрянскЦентробанк продал валюту на 3,6 млрд рублей

Минфин 6 марта закупил валюты на 9,4 млрд. руб. 10 марта Банк России продал валюту на 3,6 млрд. рублей, сообщает «РБК». По словам экспертов, это произошло на фоне обвала нефтяных котировок и рубля. Уточняется, что обрушение последовало после неудачной сделки с ОПЕК+.
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Банк России продает валюту для укрепления рубля

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Известиявчера в 04:04

Банк России продал валюту на 3,6 млрд рублей

REGNUMвчера в 03:39
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