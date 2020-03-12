Финансы
КоммерсантъЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей
Банк России продал валюту на 3,6 млрд руб. в рамках упреждающих мер, следует из данных ЦБ. Регулятор реализует комплекс мер с 10 марта после обвала цен на нефть и последовавшего за ним падения курса рубля. Напомним, 9 марта ЦБ приостановил покупку валюты в течение 30 дней.
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