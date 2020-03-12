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Банк России начал упреждающие продажи иностранной валюты
Общественное телевидение России10 марта в 21:20
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