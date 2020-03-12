Минфин 6 марта закупил валюты на 9,4 млрд. руб. 10 марта Банк России продал валюту на 3,6 млрд. рублей, сообщает «РБК». По словам экспертов, это произошло на фоне обвала нефтяных котировок и рубля. Уточняется, что обрушение последовало после неудачной сделки с ОПЕК+.

Политика Ветеран СВР рассказал, как власти СССР читали документы ЦРУ и Госдепа Советское руководство в конце 1970-х годов прочитало документы Государственного департамента и ЦРУ США по ключевым вопросам международной безопасности раньше, чем американский президент Джимми Картер, рассказал недавно рассекреченный отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко, в свое время добывший эти материалы.

Авто Ford Mustang Mach-E показал дрифт на снегу Как ясно показывает видео, рассматриваемая машина Mach-E обладает более чем достаточной мощностью, чтобы разогреть шины на снежном испытательном маршруте и отправить их в ужасное скольжение.

Здоровье Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

Шоу-бизнес Развод Лолиты Милявской отложили из-за коронавируса Басманный суд Москвы отложил рассмотрение иска о разводе российской исполнительницы Лолиты Милявской с теннисистом Дмитрием Ивановым.

Армия и оружие США закажут ракету-обманку для ПВО Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.

Биатлон Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.

Происшествия Пилоту ограничили скорость чтения Пилот, по версии следствия, в мае прошлого года нарушил правила полетов или подготовки к ним, что привело к гибели 41 человека при посадке самолета в аэропорту Шереметьево.

Здоровье В Хакасии ввели режим повышенной готовности С сегодняшнего дня - 13 марта и по 15 мая Единая государственная система по предупреждению и ликвидации ЧС Хакасии переводится в режим повышенной готовности.

Общество Россиянам рассказали о выборе градусника Сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik рассказал, какой градусник приобрести для личного использования.

Общество Дерипаска предложил ввести в России полный карантин Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.

Политика Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.

Финансы Рубль закрыл торги ростом к доллару и евро Российская национальная валюта закрыла торги в пятницу, 13 марта, ростом на 2,25 к доллару – до 72,6 рубля и на 2,78 к евро – до 80,83 рубля после обвала, зафиксированного в предыдущие дни.