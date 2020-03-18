Коронавирус

РБКРБКЦентробанк продал валюту на 5,5 млрд руб

Банк России во вторник продал валюту на 5,5 млрд руб. Сделано это было при помощи сделок с расчетом «завтра», то есть на следующий торговый день, следует из данных, опубликованных регулятором. Такие меры регулятор принял для снижения волатильности.
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Центробанк продал иностранную валюту на 5,5 млрд рублей

RT на русском05:07

Ситуация с ликвидностью на внутреннем рынке пока остается благополучной

ПРАЙМ05:01

Банк России 16 марта увеличил продажу валюты до 5,5 млрд руб. с 3,6-3,7 млрд руб. в день в рамках упреждающих мер (расширенная версия)

Финмаркет03:48

ЦБ продал валюту на 5,5 млрд рублей в рамках мер по снижению волатильности на рынке

ТАСС03:38

ЦБ 16 марта продал на рынке валюту на 5,5 млрд рублей

Finam.Ru03:46

ЦБ 16 марта продал валюту на 5,5 млрд рублей

Интерфакс03:51

Банк России вновь продал валюту в рамках «упреждающих мер»

News.ruвчера в 05:18
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Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Происшествия

Ещё двоих воронежцев госпитализировали с подозрением на коронавирус

Ранее сообщалось, что с подозрением на коронавирус в Воронежской области госпитализировали пять человек.
МОЁ! Оnline Воронеж 07:18
Политика

В МИД назвали ситуацию с россиянами в Черногории критической

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими туристами в Черногории, которым местные власти не дают разрешения на вылет из страны.
РИА Новости 07:18
Происшествия

Убившего женщину в суде Первоуральска задержали

В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Газета.Ru 05:26
Общество

В Москве видеонаблюдение обнаружило около 200 нарушителей карантина

В Москве система видеонаблюдения "Безопасный город" обнаружила около 200 нарушителей карантина, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на начальника городского ГУ МВД Олега Баранова.
Газета.Ru 05:25
Общество

Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

По мнению специалистов из Германии, значительная часть европейских туристов могла заразиться коронавирусом на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии.
ИнфоСМИ 06:24
Общество

У бывшего вице-мэра Воронежа провели обыски

Воронеж, 18 марта 2020, 14:15 — REGNUM Следственные действия проводят сотрудники силовых структур в отношении бывшего вице-мэра Воронежа, а ныне директора областного Агентства по инновациям и развитию (АИР) Алексея Антиликаторова 18 марта.
REGNUM 07:15
Гаджеты

Работа компьютеров замедляется из-за новых обновлений Windows 10

Новые обновления операционной системы Windows 10 имеют ряд заметных недоработок. В частности, они замедляют работу персональных компьютеров.
OAnews вчера в 02:58
Общество

В Кремле рассказали о лабораториях для тестов на коронавирус в России

В нескольких городах России уже работают лаборатории для тестов на коронавирус, сеть быстро расширяется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:51
Общество

На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Публикуем выдержки из указа губернатора Свердловской области.
Екатеринбург Онлайн 02:12
Политика

Депутат рассказал, как дачи помогут россиянам в борьбе с коронавирусом

Наличие у россиян дачных участков с огородами позволит им в случае распространения коронавируса изолироваться и обеспечить себя урожаем, что в свою очередь позволит избежать заражения, считает председатель комитета Госдумы по образованию и науке, политик, историк и политолог Вячеслав Никонов.
РИА Новости 05:38
Путешествия

Ростуризм: Около 100 тысяч российских туристов находятся за рубежом

Порядка ста тысяч организованных туристов из России в настоящее время находятся за границей, сообщает Ростуризм в среду, 18 марта.
Вечерняя Москва 05:56
Общество

Умер политик и писатель Эдуард Лимонов

FreeNews-Volga вчера в 23:22
Финансы

Курс доллара сегодня превысил 79 рублей

Сегодня, 18 марта, курс доллара в первые минуты торгов вырос до 79,22 рубля. Однако после скачка рост замедлился.
Городской телеканал (Брянск) 03:49
Наука

Еще один новый путь заражения коронавирусом выявили ученые

Live24 16 марта в 06:35
Происшествия

Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Коммерсантъ 06:39
Космос

Рассекречены документы о первом выходе человека в открытый космос

Известия 04:34
Экономика

Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году

Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Известия 04:58
Хоккей

«Ак Барс» обратился с просьбой завершить сезон КХЛ

«Ак Барс» обратился в лигу с предложением об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона 2019/2020 без определения обладателя Кубка Гагарина.
Вести Татарстан 06:20
Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Экономика

Мишустин поручил дать отсрочку по налогам для туризма и авиаперевозок

«Михаил Мишустин дал поручения, направленные на предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов в отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок, а также на обеспечение возможности введения моратория на подачу заявлений о банкротстве», — сообщили в пресс-службе «Известиям».
Известия 07:24
Здоровье

У жителя Ивановской области обнаружили коронавирус

Экспресс-тест показал наличие коронавируса у жителя Ивановской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.
Российская газета 05:47
Общество

Сотрудники ФСБ накрыли десять подпольных оружейных мастерских

Деятельность десяти подпольных оружейных мастерских пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, сообщает в среду, 18 марта, пресс-служба ведомства.
FlashNord 06:03
Общество

Правительство утвердило правила оформления больничных при карантине

Правительство утвердило временные правила оформления больничных и выплаты пособий по нетрудоспособности в случае карантина на фоне распространения коронавируса.
РИА Новости 07:05
Политика

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
ТАСС 07:20
Политика

В Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва, отвечая на вопрос корреспондента "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:53
Общество

Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин подал в суд на свою бывшую гражданскую жену, телеведущую Юлию Барановскую.
РБК 06:37
Общество

Институт Роберта Коха: пандемия может длиться два года

Берлин, 17 марта 2020, 15:00 — REGNUM Коронавирус COVID-19 может циркулировать по миру в масштабе пандемии несколько лет, ориентировочно — два года.
REGNUM вчера в 08:00
Энергетика

Цена нефти марки Brent упала ниже $29 за баррель

На торгах в Лондоне цена нефти марки Brent впервые с января 2016 года опустилась ниже $29 за баррель.
РБК вчера в 17:22
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru вчера в 06:07
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