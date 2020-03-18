Коронавирус
РБКЦентробанк продал валюту на 5,5 млрд руб
Банк России во вторник продал валюту на 5,5 млрд руб. Сделано это было при помощи сделок с расчетом «завтра», то есть на следующий торговый день, следует из данных, опубликованных регулятором. Такие меры регулятор принял для снижения волатильности.
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Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Ещё двоих воронежцев госпитализировали с подозрением на коронавирус
Ранее сообщалось, что с подозрением на коронавирус в Воронежской области госпитализировали пять человек.
Политика
В МИД назвали ситуацию с россиянами в Черногории критической
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими туристами в Черногории, которым местные власти не дают разрешения на вылет из страны.
Происшествия
Убившего женщину в суде Первоуральска задержали
В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Общество
В Москве видеонаблюдение обнаружило около 200 нарушителей карантина
В Москве система видеонаблюдения "Безопасный город" обнаружила около 200 нарушителей карантина, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на начальника городского ГУ МВД Олега Баранова.
Общество
Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе
По мнению специалистов из Германии, значительная часть европейских туристов могла заразиться коронавирусом на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии.
Общество
У бывшего вице-мэра Воронежа провели обыски
Воронеж, 18 марта 2020, 14:15 — REGNUM Следственные действия проводят сотрудники силовых структур в отношении бывшего вице-мэра Воронежа, а ныне директора областного Агентства по инновациям и развитию (АИР) Алексея Антиликаторова 18 марта.
Гаджеты
Работа компьютеров замедляется из-за новых обновлений Windows 10
Новые обновления операционной системы Windows 10 имеют ряд заметных недоработок. В частности, они замедляют работу персональных компьютеров.
Общество
В Кремле рассказали о лабораториях для тестов на коронавирус в России
В нескольких городах России уже работают лаборатории для тестов на коронавирус, сеть быстро расширяется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Публикуем выдержки из указа губернатора Свердловской области.
Политика
Депутат рассказал, как дачи помогут россиянам в борьбе с коронавирусом
Наличие у россиян дачных участков с огородами позволит им в случае распространения коронавируса изолироваться и обеспечить себя урожаем, что в свою очередь позволит избежать заражения, считает председатель комитета Госдумы по образованию и науке, политик, историк и политолог Вячеслав Никонов.
Путешествия
Ростуризм: Около 100 тысяч российских туристов находятся за рубежом
Порядка ста тысяч организованных туристов из России в настоящее время находятся за границей, сообщает Ростуризм в среду, 18 марта.
Общество
Умер политик и писатель Эдуард Лимонов
Финансы
Курс доллара сегодня превысил 79 рублей
Сегодня, 18 марта, курс доллара в первые минуты торгов вырос до 79,22 рубля. Однако после скачка рост замедлился.
Наука
Еще один новый путь заражения коронавирусом выявили ученые
Происшествия
Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии
Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Экономика
Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году
Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Хоккей
«Ак Барс» обратился с просьбой завершить сезон КХЛ
«Ак Барс» обратился в лигу с предложением об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона 2019/2020 без определения обладателя Кубка Гагарина.
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Экономика
Мишустин поручил дать отсрочку по налогам для туризма и авиаперевозок
«Михаил Мишустин дал поручения, направленные на предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов в отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок, а также на обеспечение возможности введения моратория на подачу заявлений о банкротстве», — сообщили в пресс-службе «Известиям».
Здоровье
У жителя Ивановской области обнаружили коронавирус
Экспресс-тест показал наличие коронавируса у жителя Ивановской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.
Общество
Сотрудники ФСБ накрыли десять подпольных оружейных мастерских
Деятельность десяти подпольных оружейных мастерских пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, сообщает в среду, 18 марта, пресс-служба ведомства.
Общество
Правительство утвердило правила оформления больничных при карантине
Правительство утвердило временные правила оформления больничных и выплаты пособий по нетрудоспособности в случае карантина на фоне распространения коронавируса.
Политика
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
Политика
В Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва, отвечая на вопрос корреспондента "Газеты.Ru".
Общество
Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую
Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин подал в суд на свою бывшую гражданскую жену, телеведущую Юлию Барановскую.
Общество
Институт Роберта Коха: пандемия может длиться два года
Берлин, 17 марта 2020, 15:00 — REGNUM Коронавирус COVID-19 может циркулировать по миру в масштабе пандемии несколько лет, ориентировочно — два года.
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала ниже $29 за баррель
На торгах в Лондоне цена нефти марки Brent впервые с января 2016 года опустилась ниже $29 за баррель.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.