Коронавирус
РБКЦентробанк продал валюту на 5,5 млрд руб
Банк России во вторник продал валюту на 5,5 млрд руб. Сделано это было при помощи сделок с расчетом «завтра», то есть на следующий торговый день, следует из данных, опубликованных регулятором. Такие меры регулятор принял для снижения волатильности.
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Общество
В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
На Украине приостановили призыв в армию
На Украине на время действия карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19 приостановлен призыв на срочную военную службу.
Финансы
Курс доллара второй раз за день превысил 79 рублей
В последний раз доллар торговался на этом уровне в феврале 2016 года. Курс евро растет на 4,8%, до 86,875 рубля.
Общество
Минтруд пояснил получение оплаты больничных для россиян на карантине
Минтруд разъяснил получения оплачиваемых больничных листов при карантине.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили
"Евровидение-2020", после победы в прошлом году Дункана Лоуренса, должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах, в Роттердаме.
Общество
За сутки коронавирус выявили еще в 15 регионах России
За последние сутки в России заболевания новым коронавирусом выявили сразу в 15 регионах, пишет «Интерфакс» по сообщению оперативного штаба.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Политика
Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Наука
Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови
Меньше всего рискуют заболеть обладатели четвертой группы крови - 10,03%.Медики признали, что группа крови играет определенную роль в восприимчивости человека к коронавирусу.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Энергетика
В ближайшие месяцы в мировых нефтехранилищах может не остаться места
Нефтяные трейдеры предсказывают, что уже в ближайшие месяцы «все нефтехранилища на планете будут заполнены».
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Энергетика
Bloomberg (США): когда закончится нефтяная война? История говорит, что нескоро (Bloomberg)
На сей раз битва с самого начала была более жестокой, с ценами, упавшими больше чем на 35% за считанные дни.
Политика
МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
Происшествия
Заболевшая коронавирусом женщина прилетела в Новосибирск из Парижа
Из Парижа женщина прилетела в Москву, оттуда 15 марта прибыла в новосибирский аэропорт Толмачево, откуда и была сразу госпитализирована в инфекционную больницу.
Хоккей
Алексей Морозов: Только вместе мы справимся с этой ситуацией
Президент КХЛ Алексей Морозов призвал всех объединиться в борьбе с коронавирусом.
Общество
В правительстве заявили об отсутствии дефицита продовольствия в России
Москва, 18 марта 2020, 15:20 — REGNUM В России нет дефицита продовольствия, поставщики смогут обеспечить магазины даже теми продуктами, на который есть большой спрос.
Политика
В Кремле допустили перенос голосования по Конституции
Голосование по поправкам в действующую Конституцию России могут сдвинуть, если возникнет угроза для здоровья россиян, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Технологии
В Петербурге начали разрабатывать вакцину против коронавируса
Ученые Северной столицы приступили к разработке вакцины от коронавируса COVID-19.
Здоровье
Подсчитано, сколько нужно туалетной бумаги на срок карантина
Издание Vice сообщило, что на год в среднем человеку требуется 42 рулона туалетной бумаги.
Политика
Путин уволил пристыдившего коллег замглавы ФСИН
Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, сообщает пресс-служба ведомства.
Происшествия
В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену
В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава.
Общество
Вирусолог назвал новые симптомы коронавируса
Почти у двух третей зараженных коронавирусом в какой-то момент на несколько дней пропадали обоняние и вкусовые ощущения, рассказал глава немецкого Института вирусологии при университетской клинике в Бонне Хендрик Стрик в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Политика
Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне
Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Киушкина заразилась коронавирусом
Игры
Презентация Sony PlayStation 5 состоится 18 марта
Про PlayStation 5 в 19:00 по МСК расскажет главный разработчик консоли. О консоли уже есть некоторые данные.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Экономика
Фондовые индексы США падают в начале торгов в среду
Индекс Dow Jones в определенный момент торгов потерял 1030 пунктов, или более 4%. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite также упали более чем на 4%.