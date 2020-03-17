Коронавирус

РБКРБКЦентробанк продал валюту на 5,5 млрд руб

Банк России во вторник продал валюту на 5,5 млрд руб. Сделано это было при помощи сделок с расчетом «завтра», то есть на следующий торговый день, следует из данных, опубликованных регулятором. Такие меры регулятор принял для снижения волатильности.
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Центробанк продал иностранную валюту на 5,5 млрд рублей

RT на русском05:07

Банк России вновь продал валюту в рамках «упреждающих мер»

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ЦБ продал валюту на 5,5 млрд рублей в рамках мер по снижению волатильности на рынке

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ЦБ 16 марта продал на рынке валюту на 5,5 млрд рублей

Finam.Ru03:46

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ЦБ продал иностранную валюту на 3,7 млрд рублей

Саминвесторвчера в 06:12

Ситуация с ликвидностью на внутреннем рынке пока остается благополучной

ПРАЙМ05:01
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В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек

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На Украине приостановили призыв в армию

На Украине на время действия карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19 приостановлен призыв на срочную военную службу.
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Финансы

Курс доллара второй раз за день превысил 79 рублей

В последний раз доллар торговался на этом уровне в феврале 2016 года. Курс евро растет на 4,8%, до 86,875 рубля.
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Минтруд пояснил получение оплаты больничных для россиян на карантине

Минтруд разъяснил получения оплачиваемых больничных листов при карантине.
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«Евровидение-2020» официально отменили

"Евровидение-2020", после победы в прошлом году Дункана Лоуренса, должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах, в Роттердаме.
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За сутки коронавирус выявили еще в 15 регионах России

За последние сутки в России заболевания новым коронавирусом выявили сразу в 15 регионах, пишет «Интерфакс» по сообщению оперативного штаба.
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"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
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Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru 09:32
Наука

Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови

Меньше всего рискуют заболеть обладатели четвертой группы крови - 10,03%.Медики признали, что группа крови играет определенную роль в восприимчивости человека к коронавирусу.
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Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
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Энергетика

В ближайшие месяцы в мировых нефтехранилищах может не остаться места

Нефтяные трейдеры предсказывают, что уже в ближайшие месяцы «все нефтехранилища на планете будут заполнены».
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Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

РИА Новости вчера в 15:12
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Bloomberg (США): когда закончится нефтяная война? История говорит, что нескоро (Bloomberg)

На сей раз битва с самого начала была более жестокой, с ценами, упавшими больше чем на 35% за считанные дни.
ИноСМИ 10:30
Общество

Коронавирус может сохраняться на пластике и стали до трех суток

ТАСС Наука 05:49
Политика

МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
RT на русском 07:55
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Заболевшая коронавирусом женщина прилетела в Новосибирск из Парижа

Из Парижа женщина прилетела в Москву, оттуда 15 марта прибыла в новосибирский аэропорт Толмачево, откуда и была сразу госпитализирована в инфекционную больницу.
Atas.info 10:15
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Алексей Морозов: Только вместе мы справимся с этой ситуацией

Президент КХЛ Алексей Морозов призвал всех объединиться в борьбе с коронавирусом.
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В правительстве заявили об отсутствии дефицита продовольствия в России

Москва, 18 марта 2020, 15:20 — REGNUM В России нет дефицита продовольствия, поставщики смогут обеспечить магазины даже теми продуктами, на который есть большой спрос.
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В Кремле допустили перенос голосования по Конституции

Голосование по поправкам в действующую Конституцию России могут сдвинуть, если возникнет угроза для здоровья россиян, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Технологии

В Петербурге начали разрабатывать вакцину против коронавируса

Ученые Северной столицы приступили к разработке вакцины от коронавируса COVID-19.
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Здоровье

Подсчитано, сколько нужно туалетной бумаги на срок карантина

Издание Vice сообщило, что на год в среднем человеку требуется 42 рулона туалетной бумаги.
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Политика

Путин уволил пристыдившего коллег замглавы ФСИН

Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, сообщает пресс-служба ведомства.
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В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену

В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава.
Российская газета 04:00
Общество

Рассекречены документы о первом выходе человека в открытый космос

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Общество

Вирусолог назвал новые симптомы коронавируса

Почти у двух третей зараженных коронавирусом в какой-то момент на несколько дней пропадали обоняние и вкусовые ощущения, рассказал глава немецкого Института вирусологии при университетской клинике в Бонне Хендрик Стрик в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
РИА Новости 08:58
Политика

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
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Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Киушкина заразилась коронавирусом

iReactor вчера в 11:33
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Презентация Sony PlayStation 5 состоится 18 марта

Про PlayStation 5 в 19:00 по МСК расскажет главный разработчик консоли. О консоли уже есть некоторые данные.
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В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС 16 марта в 18:17
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Фондовые индексы США падают в начале торгов в среду

Индекс Dow Jones в определенный момент торгов потерял 1030 пунктов, или более 4%. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite также упали более чем на 4%.
Финмаркет 10:14
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