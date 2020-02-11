Экономика
REGNUMЦентробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ. Отмечается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.RT на русскомвчера в 09:22
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Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение
Интерфаксвчера в 15:30
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Политика
Названы последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Политика
Нарышкин назвал Польшу молчаливым пособником нацистской Германии
Польша стала молчаливым пособником агрессора уже в 1934 году, считает Нарышкин.
Авто
Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Общество
ВОЗ сообщила о снижении числа заболевших коронавирусом в Китае
Количество новых заболевших коронавирусом в Китае последнюю неделю стабильно снижается, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Наука
В Канаде обнаружили останки неизвестного вида тираннозавров
На территории канадской провинции Альберта нашли череп динозавра, который принадлежал представителю неизвестного вида тираннозавров.
Космос
В Воронеже приступили к созданию нового двигателя для ракеты «Союз-5»
На Воронежском центре ракетного двигателестроения, который входит в НПО «Энергомаш», начали создавать четырёхкамерный двигатель РД0124МС для второй ступени ракеты «Союз-5».
Здоровье
Названы пять способов предотвращения появления возрастных морщин
Названы пять способов предотвращения появления возрастных морщин.
Армия и оружие
Представитель ОСК Кибитов рассказал о реакции Запада на спуск ледокола «Иван Папанин»
В пример он привел недавний спуск на воду «Ивана Папанина» – первого в мире ледокола, который принадлежит Минобороны, несет на борту ракеты и при этом может выполнять научные задачи по изучению Арктики.
Музыка
Группа Aerosmith выступит в Москве 30 июля
30 июля Aerosmith выступят на стадионе «ВТБ Арена».
Экономика
На одобренный Путиным мегапроект не нашли денег
Энергетика
ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК загляделись на Сахалин
ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК рассматривают партнерство с "Газпром нефтью" на шельфе Сахалина, рассказали три источника "Ъ".
Политика
Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений
Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Армия и оружие
В Сирии столкнулись проправительственные силы и западные военные
Западные военные натолкнулись на блокпост сил, лояльных Дамаску.
Гаджеты
Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом
Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Происшествия
В Польше жестоко избили граждан России, Украины и Белоруссии
Общество
В Забайкалье единоросс и библиотекарь изобразили «Гитлера» на фото
Как сообщает ИА «Чита.ру», фото с подписью «Кто в теме, тот поймёт» опубликовала в Instagram якобы сама Ушакова, но после того, как тема получила широкий общественный резонанс, снимок исчез, а женщина и вовсе заявила: «Это фотошоп».
Происшествия
Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска
Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
Политика
Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
Экономика
Эксперты оценили размер «зависших» банковских вкладов умерших клиентов
Очень сложно посчитать объем вкладов умерших клиентов, которые зависли в банковской системе, соглашается Елена Веревочкина, управляющий Санкт-Петербургским филиалом РГС Банка.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
В Москве местная жительница в истерике побила таксиста кулаками и осыпала мужчину оскорблениями из-за отказа ее везти.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Игры
Ubisoft анонсировала Prince of Persia: The Dagger of Time, и это «побег из комнаты»
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