Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ. Отмечается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
Читать в источнике
Комментировать2,1K
с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении
 Министерства финансов.
RT на русскомвчера в 09:22

Подробнее о событии

Правительство на заседании обсудит законопроект о передаче ЦБ акций Сбербанка

ТАСС16:03

Эксперт предсказал последствия продажи акций Сбербанка правительству

Известия10:10

Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

РИА Новостивчера в 08:11

Зачем правительство выкупает Сбербанк у Центробанка

Ведомостивчера в 16:43

Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение

Интерфаксвчера в 15:30

Бюджет, рубль и смена стратегии. Чем обернется сделка со Сбербанком

ПРАЙМ06:27

ЦБ передает правительству контроль над Сбербанком

РБКвчера в 15:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 21:39, Ашберн
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Столбова объявила о завершении карьеры

RT на русском 14:17
Кино

«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века

Российская газета 03:54
Космос

Эксперт Галкин назвал качества, необходимые космонавтам для полетов к Луне

ФАН 09:24
Кино

Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме

Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Московский Комсомолец вчера в 06:50
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Происшествия

В аварии под Псковом погибли восемь украинцев

В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 19:51
Футбол

ФИФА создаст фонд для футболистов, которые не получают зарплату

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) создадут фонд для футболистов (FIFA FFP), которые не получили и не получают заработную плату в своих клубах, сообщается на сайте ФИФА.
РИА Новости вчера в 06:17
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском 14:20
Футбол

«Спартак» не взял Баду и Глушенкова на сбор в Сочи

Защитник Малкольм Баду и полузащитник Максим Глушенков отправились в Турцию, где будут тренироваться со «Спартаком-2», а хавбек Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России.
RT на русском 04:20
Гаджеты

Microsoft выпустила эмулятор Windows 10X

Microsoft выпустила первый эмулятор для тестирования новой операционки Windows 10X, которая была показа в ноябре 2019 года на ноутбуке Surface Neo с двумя дисплеями.
The GEEK 02:08
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru 13:54
Хоккей

Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Lenta.ru 12:42
Происшествия

В Амурской области сошли с рельсов 10 вагонов поезда

По предварительным данным, сошли с рельсов 10 вагонов грузового поезда.
Российская газета 11:54
Биатлон

Объявлен состав сборной России на первую гонку ЧМ по биатлону

Напомним, соревнования стартуют завтра в итальянском Антхольце. Первой гонкой турнира станет смешанная эстафета.
Радио Зенит 09:41
Армия и оружие

Число пострадавших при ударе Ирана военных США превысило 100 человек

Взгляд.ру 10 февраля в 21:56
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Чита.Ру вчера в 20:11
Политика

Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Вести.Ru 10:40
Космос

Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС

РИА Новости 17:10
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия 11:13
Армия и оружие

Армия Сирии взяла под контроль шоссе на Алеппо

Взгляд.ру 10:14
Здоровье

Отец умершего от СМА мальчика вышел на одиночный пикет в Красноярске

Сегодня, 12 февраля, отец Захара и Добрыни Никита Рукосуев вышел на одиночный пикет на площади Революции – напротив здания краевого правительства.
Московский Комсомолец 03:15
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК 15:42
Игры

Ubisoft анонсировала новую игру в серии Prince of Persia — головоломку для VR-устройств

Ubisoft представила Prince of Persia: The Dagger of Time — кооперативную головоломку в виртуальной реальности.
CyberSport.ru 13:08
Происшествия

В Кузбассе начальника отдела МВД обвинили в избиении задержанного

Начальник отделения полиции "Шерегеш" в Таштагольском районе подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанному.
Российская газета 07:00
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости 15:51
Происшествия

Сержант полиции покончил с собой в Амурской области

Сотрудник конвойного подразделения ИВС города Райчихинска Амурской области Максим Дундуков покончил с собой на службе, сообщает "Говорит Москва".
Толк 11:20
Технологии

Ученые опубликовали карту распространения по планете коронавируса

Ученые опубликовали карту, которая демонстрирует динамику распространения коронавируса по планете.
ToDay News Ufa 03:59
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

Российская газета 10 февраля в 07:25
Футбол

Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой

Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Газета.Ru 17:35
Экономика

Эксперты оценили размер «зависших» банковских вкладов умерших клиентов

Очень сложно посчитать объем вкладов умерших клиентов, которые зависли в банковской системе, соглашается Елена Веревочкина, управляющий Санкт-Петербургским филиалом РГС Банка.
Газета.Ru 00:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное