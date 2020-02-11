Экономика
REGNUMЦентробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ. Отмечается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.RT на русскомвчера в 09:22
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Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение
Интерфаксвчера в 15:30
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Эрдоган угрожает России и Сирии всей своей боевой мощью
В противном случае власти страны оставляют за собой право отказаться от договоренностей, заключенных с Москвой по Сирии, и задействовать всю свою боевую мощь.
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Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
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Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
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Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Будапешта
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