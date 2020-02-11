с чего всё началось

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ. Отмечается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.

Происшествия В Тюмени уволили следователя, отмечавшего повышение под блатной жаргон Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Общество Nokia отказалась от участия в выставке MWC 2020 из-за коронавируса Напомним, ранее полностью отказались от участия в MWC 2020 или значительно уменьшили на ней свое присутствие из-за коронавируса такие крупные компании как LG, Ericsson, Amazon, NVIDIA и Samsung.

Армия и оружие МИД ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим лидера Сирии Башара Асада и российских военных, действующих вместе с войсками сирийской армии, в нападении на мирных жителей в Идлибе.

Политика Филиппины сообщили США о расторжении военного договора "Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.

Экономика Центр Хруничева закрыл все долги по пусковым услугам Центр имени М.В. Хруничева полностью погасил долги по пусковым услугам, которые производитель ракет «Протон» и «Ангара» накопил с 2011 по 2019 год.

Политика Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.

Общество Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2 Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

Происшествия Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.

Шоу-бизнес Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой Советская и российская певица Наталья Сенчукова опубликовала в Instagram поздравление с днем рождения своего сына Василия Рыбина, которому исполнился 21 год.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Шоу-бизнес Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.

Общество Трех фигурантов дела Baring Vostok перевели под домашний арест Ранее Басманный суд Москвы отклонил предложение защиты Ивана Зюзина об изменении меры пресечения на домашний арест, срок содержания под стражей троим фигурантам был продлен до 13 февраля.

Политика На Украине прокомментировали возможность встречи Зеленского с Путиным Назначенный новым главой офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным перед запланированным на апрель саммитом лидеров «нормандской четверки», если такая необходимость возникнет.

Экономика Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.