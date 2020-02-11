Экономика
REGNUMЦентробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ. Отмечается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.RT на русском11 февраля в 09:22
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Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение
Интерфакс11 февраля в 15:30
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ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
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Происшествия
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Посольство России в Анкаре опубликовало на своей странице в Twitter пост, в котором призвало граждан Турции решить, следует ли считать США союзниками.
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MWC 2020 отменили из-за угрозы распространения коронавируса
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