Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ. Отмечается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении
 Министерства финансов.
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ЦБ передает правительству контроль над Сбербанком

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В пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю сообщили, что в отношении Кузнецова проводились оперативные мероприятия, однако об их результатах в ведомстве уточнить отказались.
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В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

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Политика

Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

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В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
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ФАН 01:19
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REGNUM вчера в 23:22
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Lenta.ru вчера в 02:18
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Посольство России в Анкаре опубликовало на своей странице в Twitter пост, в котором призвало граждан Турции решить, следует ли считать США союзниками.
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Курс доллара вырос на 31 копейку — до 63,52 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 69,07 рубля.
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