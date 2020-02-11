Экономика
REGNUMЦентробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ. Отмечается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
Читать в источнике
Оценить2,4K
с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.RT на русском11 февраля в 09:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение
Интерфакс11 февраля в 15:30
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 03:51, Ашберн
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $54,41 за баррель
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 по московскому времени во вторник составила $54,41 за баррель, что на $1,14 (2,14%) выше уровня предыдущей сессии.
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли 8 человек
В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Политика
Украина признала невозможность подачи воды в Крым «до его деоккупации»
Решение об отказе возобновить подачу воды на полуостров принял комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Общество
Продавцы электроники попросили снизить «налог на болванки»
Продавцы и импортеры электроники попросили снизить платежи, которые идут в пользу авторов музыки, рассказал «Ведомостям» представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.
Хоккей
Гол Александра Овечкина признан лучшим в истории НХЛ
Шоу-бизнес
Степаненко получила от Петросяна миллиард рублей
Наука
Рост квантовых возмущений в ранней Вселенной был оценен физиками
Специалистам удалось построить численную модель роста неоднородностей из квантовых флуктуаций в границах теории инфляционного расширения.
Здоровье
В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом
За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
Общество
В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» объявил о поставках новых танков Т-90М в 2020 году
Серийные поставки нового танка Т-90М «Прорыв-3» начнутся уже в 2020 году.
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Будапешта
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее. По данным Telegram-канала Baza, героиню видео зовут Яна Данькова.
Гаджеты
Samsung представила новый смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip
Южнокорейская корпорация Samsung представила новый складной смартфон, который получил название Galaxy Z Flip.
Экономика
Глазьев: политика правительства и ЦБ превратила Россию в «дойную корову»
По мнению Глазьева, Россию кризис касается как «периферию западной экономики».
Экономика
Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Происшествия
Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку
Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Общество
ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова
Политика
На Украине предложили продать земли для «защиты» от России
Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".
Экономика
В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ
Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме
Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Спорт
Самуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допинге
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своих соотечественников Йенни Франссон и Робела Фсихе, которые были пойманы на допинге.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Происшествия
Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену
Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.