Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ. Отмечается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении
 Министерства финансов.
RT на русском11 февраля в 09:22

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За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
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Армия и оружие

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На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

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Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
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