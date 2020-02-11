Экономика

REGNUMREGNUMПродажа акций Сбербанка «вызывает настороженность»

Законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, который направили в правительство, вызывает настороженность. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов, комментируя продажу акций Сбербанка правительству России.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении
 Министерства финансов.
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