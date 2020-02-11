Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ. Отмечается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
Читать в источнике
Комментировать2,1K
с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении
 Министерства финансов.
RT на русском11 февраля в 09:22

Подробнее о событии

Эксперт предсказал последствия продажи акций Сбербанка правительству

Известиявчера в 10:10

ЦБ передает правительству контроль над Сбербанком

РБК11 февраля в 15:21

Зачем правительство выкупает Сбербанк у Центробанка

Ведомости11 февраля в 16:43

Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение

Интерфакс11 февраля в 15:30

Пакет ЦБ в Сбербанке будет продан поэтапно

ТАСС11 февраля в 14:13

Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

РИА Новости11 февраля в 08:11

Бюджет, рубль и смена стратегии. Чем обернется сделка со Сбербанком

ПРАЙМвчера в 06:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 02:11, Ашберн
Происшествия

Три человека пострадали при замыкании проводки на заводе на Урале

В цехе пароснабжения на заводе «Русский хром» в городе Первоуральске Свердловской области произошло короткое замыкание, в результате чего пострадали три человека.
РБК 01:56
Экономика

Глазьев: политика правительства и ЦБ превратила Россию в «дойную корову»

По мнению Глазьева, Россию кризис касается как «периферию западной экономики».
Евразия Daily вчера в 07:00
Общество

218 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Общее число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии выросло до 218 человек.
Красная весна 01:29
Происшествия

Петербурженка рассказала о побеге из карантина по коронавирусу

Молодая жительница Петербурга, которая была госпитализирована в городскую инфекционную больницу им. Боткина после возвращения из КНР, сломав замок, сбежала из стационара после нескольких дней изоляции и подробно рассказала о побеге на своей личной странице в социальной сети.
REGNUM 11 февраля в 09:13
Происшествия

В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке

Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Lenta.ru 01:01
Экономика

Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Газета.Ru 11 февраля в 04:51
Здоровье

Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом

В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
Газета.Ru 01:44
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Псковом

Видео с места ДТП в Псковской области, где погибли восемь граждан Украины, появилось в Сети.
Известия вчера в 23:40
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru вчера в 22:48
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском вчера в 22:00
Политика

Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
REGNUM вчера в 08:51
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru вчера в 07:44
Политика

Гарвард и Йель обязали отчитываться о связях с Россией и Китаем

Министерство образования США потребовало от Гарвардского и Йельского университетов раскрыть данные о возможных связях с другими государствами, в том числе с Россией и Китаем.
Известия вчера в 20:35
Энергетика

Нефть Brent подорожала до $54,41 за баррель

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 по московскому времени во вторник составила $54,41 за баррель, что на $1,14 (2,14%) выше уровня предыдущей сессии.
Интерфакс 11 февраля в 10:26
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Гаджеты

В этом году Apple хочет продать на 50% больше iPhone, чем в прошлом

Компания из Купертино планирует в этом году заказать на 50 или даже 60% больше однокристальных систем Apple A14, чем было заказано SoC Apple A13 в прошлом году.
iXBT.com 01:57
Происшествия

Экс-главу Миасса Станислава Третьякова отвезли в Следственный комитет

Адвокат Сергей Колосовский сообщил, что Станислав Третьяков «незаконно удерживается» в СК.
ФедералПресс 01:19
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Газета.Ru 00:52
Происшествия

Пожар на складе в Мурманской области локализован

Спасатели локализовали крупный пожар на складе в городе Коле в Мурманской области, где обрушилась кровля, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по области.
ТАСС 00:30
Футбол

Бийол рассказал о самом большом потрясении за полтора года в России

Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол рассказал о том, что его поразило за время пребывания в России, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 02:00
Кино

Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме

Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Московский Комсомолец 11 февраля в 06:50
Политика

Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Вести.Ru вчера в 10:40
Хоккей

ESPN признал шайбу Овечкина лучшей в истории НХЛ

РБК вчера в 13:13
Политика

В Киеве хотят обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Депутат Верховной рады Давид Арахамия заявил, что подача воды в Крым может стать преимуществом Украины в переговорах по Донбассу.
Городовой вчера в 00:36
Экономика

В России пенсионерам повысили доплату за возраст

В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Регион online 11 февраля в 05:33
Космос

Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу

Как передает ИА REGNUM, Solar Orbiter предназначен для исследования Солнца, включая полярные части звезды, недоступные для наблюдения с Земли.
Замана 11 февраля в 17:00
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
RT на русском вчера в 14:20
Общество

Директор ФБК стал обвиняемым в деле о фильме «Он вам не Димон»

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов получил статус обвиняемого по делу о фильме Алексея Навального «Он вам не Димон».
РБК вчера в 22:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное