с чего всё началось

Министерство финансов и Центробанк разработали механизм передачи акций Сбербанка под контроль правительства, сообщает ведомство. Законопроект передан в правительство, сообщил Минфин, передает ОТР. Сейчас Центробанк владеет контрольным пакетом: 50 процентов, плюс одна акция Сбербанка.

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.

Экономика Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Политика США ввели санкции против трёх организаций из России Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Экономика Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов Минфин подготовил законопроект, который уравнивает российских резидентов и нерезидентов при уплате налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные от трудовой деятельности.

Общество Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.

Общество В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.

Авто Названа стоимость начальной комплектации Skoda Karoq в РФ Как рассказал представитель компании российским журналистам, начальная комплектация автомобиля с названием Active выйдет в продажу только в четвертом квартале этого года.

Происшествия В ДТП под Псковом погибли 8 человек В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.

Общество Россиянам пообещали новые погодные аномалии Синоптики рассказали о том, какие новые погодные рекорды установятся на территории России на следующей неделе.

Здоровье В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.

Общество Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).