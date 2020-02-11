Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ. Отмечается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
Читать в источнике
Комментировать2,1K
с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении
 Министерства финансов.
RT на русском11 февраля в 09:22

Подробнее о событии

Эксперт предсказал последствия продажи акций Сбербанка правительству

Известиявчера в 10:10

Бюджет, рубль и смена стратегии. Чем обернется сделка со Сбербанком

ПРАЙМвчера в 06:27

Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

РИА Новости11 февраля в 08:11

Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение

Интерфакс11 февраля в 15:30

Пакет ЦБ в Сбербанке будет продан поэтапно

ТАСС11 февраля в 14:13

Зачем правительство выкупает Сбербанк у Центробанка

Ведомости11 февраля в 16:43

ЦБ передает правительству контроль над Сбербанком

РБК11 февраля в 15:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 02:16, Ашберн
Армия и оружие

НАТО намерено избежать дорогостоящей гонки вооружений с Россией

НАТО намерено избежать дорогостоящей гонки вооружений с Россией, для этого потребуется разработать новые меры контроля над вооружениями в отношении ракет нового поколения, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском вчера в 11:25
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru вчера в 07:44
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс 01:17
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Псковом

Видео с места ДТП в Псковской области, где погибли восемь граждан Украины, появилось в Сети.
Известия вчера в 23:40
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Газета.Ru 00:52
Космос

Портрет Земли из космоса подтверждает ее одиночество: NASA обновило уникальные снимки Голубой планеты

В миссию спутника, передавшего на Землю снимок, не входила задача делать изображения Голубой планеты, однако благодаря полученному фото ученые пришли к выводу, что Земля по-прежнему одинока в своем состоянии наличия жизни и разума.
Экология Регионов 01:32
Авто

Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки

По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley.
Motor вчера в 09:22
Общество

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Экономика

Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса

Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос (есть у РБК), который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса.
РБК 01:00
Здоровье

Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом

В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
Газета.Ru 01:44
Кино

Перенесенный из-за стрельбы в США триллер «Охота» выйдет в марте

Скандальный триллер "Охота", подвергшийся критике президента США Дональда Трампа, выйдет в американский прокат 13 марта.
Газета.Ru вчера в 12:36
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru вчера в 02:18
Игры

Ubisoft анонсировала новую игру в серии Prince of Persia — головоломку для VR-устройств

Ubisoft представила Prince of Persia: The Dagger of Time — кооперативную головоломку в виртуальной реальности.
CyberSport.ru вчера в 13:08
Политика

Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
RT на русском вчера в 23:21
Хоккей

ESPN признал шайбу Овечкина лучшей в истории НХЛ

РБК вчера в 13:13
Происшествия

Три человека пострадали при замыкании проводки на заводе на Урале

В цехе пароснабжения на заводе «Русский хром» в городе Первоуральске Свердловской области произошло короткое замыкание, в результате чего пострадали три человека.
РБК 01:56
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Общество

Как футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус

RT на русском вчера в 23:40
Армия и оружие

Российский офицер уволен за пьянство на базе в Сирии

Подводник Олег Лавренчук уволен со службы за распитие спиртного на базе в Сирии и ругань в адрес портрета Путина.
Городовой вчера в 04:53
Происшествия

В Саратове у бизнесмена вымогали 50 миллионов рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Саратове троих человек, которым инкриминируют вымогательство 50 миллионов рублей у местного бизнесмена.
АиФ Саратов 00:57
Общество

Роспотребнадзор объяснил, как вернуть лекарства в аптеку

Как вернуть лекарства в аптеку объяснил Роспотребнадзор.
REGNUM 00:25
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта

РИА Новости вчера в 16:56
Общество

Россияне не заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Россияне пока не заразились коронавирусом на взятом под карантин круизном лайнере Diamond Princess.
BFM.ru вчера в 12:50
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

РБК вчера в 15:42
Общество

Житель Минска возмутился русской речью продавщицы в магазине

Житель Минска Арамаис Миракян заявил, что в одном из магазинов города продавщица заставила его обращаться к ней на русском, а не на белорусском языке.
Известия 00:15
Политика

Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17

Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
REGNUM вчера в 23:22
Футбол

Скончался бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд

Интерфакс-Спорт 11 февраля в 13:45
Политика

США начали поиск переговорщика с Россией по контролю над вооружениями

Администрация США собирается назначить спецпосланника для переговоров с Россией по вопросу контроля над вооружениями, пишет газета Politico, ссылаясь на бывших американских должностных лиц.
Московский Комсомолец вчера в 20:59
Армия и оружие

Песков ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе

Ранее турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российских военнослужащих в нападении на мирных жителей в Идлибе, пишет "Интерфакс".
Капитал страны вчера в 08:39
Гаджеты

Samsung представила новый смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip

Южнокорейская корпорация Samsung представила новый складной смартфон, который получил название Galaxy Z Flip.
АБН вчера в 05:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное