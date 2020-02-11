с чего всё началось

Министерство финансов и Центробанк разработали механизм передачи акций Сбербанка под контроль правительства, сообщает ведомство. Законопроект передан в правительство, сообщил Минфин, передает ОТР. Сейчас Центробанк владеет контрольным пакетом: 50 процентов, плюс одна акция Сбербанка.

Футбол РФС одобрил реформу Кубка России Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение одобрить реформу Кубка России.

Политика Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.

Авто Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley.

Происшествия У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,9 Очаг подземных толчков залегал на глубине 142,6 км. 2 февраля землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 138 км к западу от Барнаула.

Происшествия Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».

Происшествия Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

Общество Россияне стали дисциплинированнее оплачивать штрафы за пьяную езду Чуть более 200 тысяч россиян в 2019 году не оплатили штраф за пьяную езду, это примерно на 35 тысяч меньше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов России.

Спорт Легков: конфликт между Губерниевым и Вяльбе раздули журналисты Олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи в лыжном марафоне Александр Легков по просьбе NEWS.ru высказал своё мнение о нововведении в программе Кубка мира, а также прокомментировал другие актуальные темы.

Политика Россия созвала заседание СБ ООН по Украине Россия предложила провести открытое заседание Совета Безопасности ООН для анализа выполнения Минских соглашений, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая показала 17-летнего сына от Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая на своей странице в Instagram опубликовала фото со светского мероприятия, которое проходило в особняке Art Maison на Большой Никитской.

Кино Disney уже работает над сиквелом «Аладдина» Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщает, что Disney уже работает над сиквелом «Аладдина».

Политика Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17 Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.

Общество В России могут запретить шуметь днём В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.