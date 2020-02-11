Экономика
Общественное телевидение РоссииЦБ продаст акции Сбербанка правительству
Министерство финансов и Центробанк разработали механизм передачи акций Сбербанка под контроль правительства, сообщает ведомство. Законопроект передан в правительство, сообщил Минфин, передает ОТР. Сейчас Центробанк владеет контрольным пакетом: 50 процентов, плюс одна акция Сбербанка.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.RT на русском11 февраля в 09:22
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Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение
Интерфакс11 февраля в 15:30
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Футбол
РФС одобрил реформу Кубка России
Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение одобрить реформу Кубка России.
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево
В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
Политика
Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
Футбол
Кокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистом
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведёт весеннюю часть сезона в «Сочи».
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Будапешта
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков.
Авто
Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки
По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley.
Общество
В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Происшествия
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,9
Очаг подземных толчков залегал на глубине 142,6 км. 2 февраля землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 138 км к западу от Барнаула.
Политика
Госдума приняла во втором чтении проект о горячем питании в школах
Государственная дума приняла во втором чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
Происшествия
Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли
"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Происшествия
Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».
Происшествия
Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку
Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Общество
Россияне стали дисциплинированнее оплачивать штрафы за пьяную езду
Чуть более 200 тысяч россиян в 2019 году не оплатили штраф за пьяную езду, это примерно на 35 тысяч меньше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов России.
Спорт
Легков: конфликт между Губерниевым и Вяльбе раздули журналисты
Олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи в лыжном марафоне Александр Легков по просьбе NEWS.ru высказал своё мнение о нововведении в программе Кубка мира, а также прокомментировал другие актуальные темы.
Политика
Россия созвала заседание СБ ООН по Украине
Россия предложила провести открытое заседание Совета Безопасности ООН для анализа выполнения Минских соглашений, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Политика
В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*.
Культура
В Музее русского импрессионизма откроется выставка Юрия Анненкова
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала 17-летнего сына от Андрея Кончаловского
Юлия Высоцкая на своей странице в Instagram опубликовала фото со светского мероприятия, которое проходило в особняке Art Maison на Большой Никитской.
Экономика
Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян
Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Энергетика
Газпром приостановил переговоры с Китаем из-за коронавируса
Российская энергетическая компания «Газпром» приостановила диалог с КНР из-за распространения коронавируса.
Кино
Disney уже работает над сиквелом «Аладдина»
Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщает, что Disney уже работает над сиквелом «Аладдина».
Политика
Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17
Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
Армия и оружие
Базу ПРО США введут в строй в Польше с опозданием на четыре года
Строительство на севере Польши американской базы наземной противоракетной обороны (ПРО) завершится не ранее 2022 года - на четыре года позже первоначальных планов, сообщает в четверг агентство Bloomberg.
Общество
В России могут запретить шуметь днём
В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.
Армия и оружие
Турция обещает атаковать сирийские войска
В Кремле по-прежнему привержены достигнутым договоренностям, заявил в ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: согласно этому документу турецкая сторона взяла на себя обязательство по обеспечению нейтрализации террористических группировок в Идлибе.