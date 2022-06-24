ЦБ продолжит мониторинг валютных позиций и при принятии решения о надзорных действиях будет оценивать обоснованность превышений лимитов, а также эффективность мероприятий банков по ограничению валютного риска.
На переговорах с Россией предметом обсуждения может стать отказ Украины от границ образца 1991 года и переход к границам "до 24 февраля", заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба итальянской газете Corriere Della Sera.
В военном ведомстве заявили, что свыше 30-ти украинских военнослужащих одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады, бросили свое оружие и оставили позиции в районе населенного пункта Александрополь Донецкой народной республики (ДНР).
Центр по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Свердловской области начал проводить проверку в офисе Ельцин Центра в Екатеринбурге, передает РИА Новости в пятницу, 24 июня, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Президент США Джо Байден на рабочей встрече с представителями ветроэнергетической отрасли показал присутствующей на мероприятии публике шпаргалку для выступления, в которой были подробно расписаны его действия, например указание «сесть строго на свое место», сообщает газета New York Post (NYP).