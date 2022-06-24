Будьте в Плюсе

Центробанк продлил действие послабления по лимитам открытых валютных позиций до конца года

Банк России продлил до 31 декабря 2022 года введенное ранее послабление для банков, попавших под санкции, по лимитам открытых валютных позиций (ОВП).
РБК
Одновременно банкам не следует увеличивать ОВП относительно позиций на 1 июля 2022 года при несоблюдении лимитов на указанную дату.
Финмаркет
ЦБ продолжит мониторинг валютных позиций и при принятии решения о надзорных действиях будет оценивать обоснованность превышений лимитов, а также эффективность мероприятий банков по ограничению валютного риска.
Finam.Ru
Банки должны перейти к соблюдению лимитов открытых валютных позиций к 1 января 2023 года.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Банк России продлил до конца года послабление по лимитам открытых валютных позиций
БИЗНЕС Online02:56
ЦБ продлил послабления по лимитам открытых валютных позиций
Российская газета03:33
ЦБ рекомендовал банкам не наращивать лимиты по открытым валютным позициям
РБК03:13
ЦБ продлит валютные послабления для подсанкционных банков
Коммерсантъ03:41
Центробанк продлил действие послабления по лимитам открытых валютных позиций до конца года
ПРАЙМ02:55
ЦБ РФ продлил до конца года послабление для банков по лимитам открытых валютных позиций
ТАСС02:45
ЦБ РФ продлил действие послабления по лимитам открытых валютных позиций
Москва 2402:44

Интересное

Под Лисичанском сдались в плен свыше 800 бойцов ВСУ

Источник агентства рассказал, что под Лисичанском, в том числе в котле под Горским и Золотым, за два дня сдались в плен более 800 украинских военных.
REGNUM04:26

Два автомобиля унесло в Черное море в Сочи, один человек спасен, семеро пропали

В Краснодарском крае два легковых автомобиля, в которых находились люди, из-за непогоды унесло в Черное море.
Lenta.ru03:21

Украинские войска получили приказ покинуть Северодонецк

Украинским военным приказано уйти из Северодонецка.
Известия02:19

Кудрявцева раскрыла детали разговоров с Шатуновым и причины его переживаний

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что дружила с Юрием Шатуновым больше 30 лет.
CT newsвчера в 11:08

Глава МИД Украины Кулеба допустил обсуждение с Россией границ «до 24 февраля»

На переговорах с Россией предметом обсуждения может стать отказ Украины от границ образца 1991 года и переход к границам "до 24 февраля", заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба итальянской газете Corriere Della Sera.
РИА Новости04:05

В Херсоне при взрыве погиб глава управления по молодежной политике Савлученко

В Херсоне при взрыве автомобиля погиб глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Дмитрий Савлученко.
Известия02:59

Шольц заявил, что ФРГ подготовилась к вызовам, связанным с импортом ресурсов из России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия подготовилась к сложностям, которые связаны с поставками российских энергоресурсов.
ТАСС04:29

Минобороны заявило о дезертирстве свыше 30 военнослужащих ВСУ в районе Александрополя

В военном ведомстве заявили, что свыше 30-ти украинских военнослужащих одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады, бросили свое оружие и оставили позиции в районе населенного пункта Александрополь Донецкой народной республики (ДНР).
Lenta.ru04:33

Центр по противодействию экстремизму начал проверку в офисе Ельцин центра в Екатеринбурге

Центр по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Свердловской области начал проводить проверку в офисе Ельцин Центра в Екатеринбурге, передает РИА Новости в пятницу, 24 июня, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru04:03

NYP: Джо Байден случайно показал публике подробную шпаргалку своих действий на мероприятии

Президент США Джо Байден на рабочей встрече с представителями ветроэнергетической отрасли показал присутствующей на мероприятии публике шпаргалку для выступления, в которой были подробно расписаны его действия, например указание «сесть строго на свое место», сообщает газета New York Post (NYP).
Lenta.ru02:57