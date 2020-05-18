Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк прогнозирует дальнейший рост годовой инфляции в России

По оценке регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в России по итогам 2020 года составит 3,8−4,8% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
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ЦБ России зафиксировал рост инфляции. Прогноз неутешительный

URA.Ru14:19

В Центробанке ожидают дальнейшее повышения годовой инфляции

Комсомольская правда14:11

ЦБ ожидает дальнейшего повышения годовой инфляции

ТАСС13:16

ЦБ ожидает дальнейшего роста инфляции

Коммерсантъ14:05

ЦБ предсказал ускорение годовой инфляции по итогам 2020-го до 4%

Фонтанка.Ру13:53

ЦБ заявило о дальнейшем повышении инфляции

Московский Комсомолец13:38

В ЦБ спрогнозировали дальнейший рост инфляции

Известия14:06
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Кино

«Тор-4»: приключения асгардца продолжаются

Фильм «Тор: Любовь и гром» обещает стать даже более успешным, чем третья часть эпопеи о могущественном боге.
SM News 14:13
Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:48
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Футбол

Владелец «Удинезе» раскритиковал решение о возобновлении Бундеслиги

Владелец "Удинезе" Джампаоло Поццо жестко высказался о возобновлении сезона в чемпионате Германии.
Газета.Ru 20:31
Политика

В Кремле заявили об отсутствии даты голосования по Конституции

В случае успешного голосования президент издаст указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками.
Новые Ведомости 03:56
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Авто

«Буханку» превратили в автодом с пятиместной кабиной

В процессе модернизации автомобиль получил трехостное шасси, а на задние мосты была установлена пневматическая блокировка дифференциала.
32CARS.ru 16:00
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Общество

Ученые рассказали, какие продукты ускоряют старение

Процесс старения человека может быть ускорен, если употреблять в пищу продукты с высоким содержанием разных добавок.
ТК Звезда 10:36
Общество

В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса

Уровень циркуляции коронавируса в России, скорее всего, идет на спад, считает директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
РИА Новости 17:32
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Футбол

«Байер» разгромил «Вердер» в гостевом матче

Леверкузенский «Байер» победил «Вердер» в гостях. Счет матча – 4:1 в пользу «аптекарей».
Спорт день за днем 16:34
Здоровье

Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса

Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
Lenta.ru 17:10
Кино

Российские фильмы в прошлом году собрали за рубежом более $50 млн

Кассовые сборы российских фильмов за рубежом за последние пять лет увеличились в 3,5 раза, составив в 2019 году более $50 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования аналитического департамента Фонда кино.
Аргументы и Факты 11:44
Общество

Прикованную к постели москвичку оштрафовали за несоблюдение карантина

Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован.
Эхо Москвы 09:06
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Политика

США отправят в Россию аппараты ИВЛ

Высокопоставленный представитель администрации США подчеркнул, что президент США Дональд Трамп предложил передать в дар и отправить 200 аппаратов ИВЛ российскому народу.
Lenta.ru 14:51
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Политика

СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской

Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 17:27
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Футбол

Клубы АПЛ 19 мая возобновят тренировки маленькими группами

Все клубы Премьер-лиги проголосовали за возобновление тренировок со вторника, 19 мая.
Bookmaker-ratings.ru 10:11
Баскетбол

Кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордные $560 тысяч

Интерфакс-Спорт 07:25
Общество

Forbes составил список недооцененных городов России

Популярное американское издание Forbes опубликовало список самых недооцененных городов России.
Вечерняя Москва вчера в 23:41
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Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
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Наука

Темная метрия может присутствовать на Земле

Субстанция, удерживающая весь космос, может даже присутствовать на Земле. Темная материя – одна из величайших тайн вселенной.
Актуальные Новости вчера в 06:06
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Общество

Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов

В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
РИА Новости 05:40
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Футбол

Игроки мадридского клуба отказались от тренировок в знак протеста

Игроки клуба «Райо Вальекано» отказались тренироваться, чтобы выразить протест против решения клуба применить временное положение о трудоустройстве (ERTE), используемое в период пандемии коронавируса.
Матч ТВ 19:59
Общество

Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию

Ранее российские власти, наоборот, ужесточали оборот ГМО: в 2016 году президент Владимир Путин запретил к ввозу в страну и выращиванию семена растений, чью генетическую программу изменили с помощью методов генной инженерии.
Snob.ru 04:45
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Происшествия

Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец

Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
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Армия и оружие

Американские военные опубликовали данные об инцидентах с НЛО

В 2013 году заметили НЛО белого цвета, который по размерам и форме соответствовал беспилотнику или ракете.
RuNews24.ru 00:51
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Авто

Компания Renault намерена отказаться от трех моделей

Компания Renault намерена сократить расходы. Одной из мер в этих планах является отказ от некоторых моделей.
За рулем Кубань 02:15
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
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Общество

Строительство канатной дороги на Сахалине взято под контроль

Российская газета 19:00
Музыка

В пятерку самых просматриваемых видео в мире вошел клип Little Big

Рейв-группа из Петербурга Little Big сообщила о попадании в список самых просматриваемых клипов на мировой поп-арене.
Live24 10:14
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Общество

В Минтруде предсказали увеличение числа безработных в полтора раза

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков предрек увеличение числа безработных в полтора раза.
Lenta.ru 16:20
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Армия и оружие

Пятый самолет с российскими военными медиками вылетел из Сербии

Самолет с российскими военными медиками и спецтехникой на борту вылетел из Белграда в Россию. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.
Экономика сегодня вчера в 06:13
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Кино

Дэвид Аркетт появится в новом «Крике»

Кортни Кокс и Дэвид Аркетт сыграли в четвёртой картине франшизы.
Inc-news.ru 17:12
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