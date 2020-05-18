Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк прогнозирует дальнейший рост годовой инфляции в России

По оценке регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в России по итогам 2020 года составит 3,8−4,8% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
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ЦБ России зафиксировал рост инфляции. Прогноз регулятора неутешительный

URA.Ru14:19

ЦБ предсказал ускорение годовой инфляции по итогам 2020-го до 4%

Фонтанка.Ру13:53

В ЦБ спрогнозировали дальнейший рост инфляции

Известия14:06

ЦБ ожидает дальнейшего роста инфляции

Коммерсантъ14:05

В Центробанке ожидают дальнейшее повышения годовой инфляции

Комсомольская правда14:11

ЦБ заявило о дальнейшем повышении инфляции

Московский Комсомолец13:38

ЦБ ожидает дальнейшего повышения годовой инфляции

ТАСС13:16
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Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Коммерсантъ 08:31
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Общество

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
2K
Политика

Власти США назвали $2 млрд слишком малым взносом Китая

Напомним, 18 мая председатель КНР Си Цзиньпин пообещал в ближайшие два года выделить два миллиарда долларов странам, пострадавшим от коронавируса.
REGNUM 16:00
Футбол

ЦСКА предложит Деспотовичу зарплату в 1,2 миллиона евро

Как сообщалось ранее, футболистом интересуется московский ЦСКА. «Армейцы» готовы предложить форварду зарплату в 1,2 миллиона евро в год.
Евро-футбол.ру 15:40
Авто

Dyson показал конкурента электромобилей Tesla

Британский производитель бытовой техники Dyson показал свой секретный электромобиль, который мог пойти в «серию» и стать конкурентом Tesla Model X. Вложив в этот проект порядка 500 млн фунтов, глава компании Джеймс Дайсон закрыл его в силу нерентабельности и отсутствия перспектив на рынке.
Автоновости дня вчера в 13:44
17
Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
3
Здоровье

В Архангельской области произошла вспышка заражения коронавирусом

В Архангельской области произошла резкая вспышка заболевания коронавирусом. За сутки заразились 72 человека.
FlashNord 15:11
9
Общество

Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО

Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО.
REGNUM 05:03
2,1K
Политика

Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
130
Общество

В США доказали связь коронавируса и воспалительного синдрома у детей

Синдром системного воспалительного ответа, который недавно начали выявлять у детей, связан с коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио 17 мая в ходе пресс-конференции.
ИА Красная Весна 15:04
18
Общество

В Сочи 1 июня могут открыться 65 санаторных пляжей

ТАСС 05:26
85
Общество

Женщине-инвалиду в Москве аннулировали штраф за нарушение самоизоляции

«С обстоятельствами дела внимательно разобрались и штраф аннулировали, поскольку она не нарушала режим самоизоляции», — передает его слова «РИА Новости».
Известия 14:29
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Происшествия

В Ярославле таксисты спасли мужчину, на которого напал медведь

Медведь вышел из леса и напал на мужчину в Ярославле, но его спасли таксисты и отвезли в больницу, раны оказались достаточно легкими, сообщила РИА Новости представитель областного департамента здравоохранения в понедельник.
РИА Новости 06:49
116
Политика

Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в Дагестане непростой.
Известия 08:31
1,3K
Политика

МИД Украины готовит программу «деоккупации» Крыма — Кулеба

Киев, 18 мая 2020, 14:06 — REGNUM Эксперты политического директората МИД Украины подготовили «Стратегию деоккупации Крыма», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 мая в в интервью «РБК-Украина».
REGNUM 07:06
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Футбол

Головин назвал «Зенит» одним из своих любимых клубов

Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал питерский «Зенит» в числе своих любимых футбольных клубов.
Metaratings 08:49
Общество

Хабиб Нурмагомедов впервые сообщил о состоянии отца

РБК 15:47
Шоу-бизнес

Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями

По данным издания Page Six, актеры Хоакин Феникс и Руни Мара, романтические отношения которых начались во время съемок фильма «Мария Магдалина», где они играли главных героев, в первый раз станут родителями.
Inc-news.ru 12:44
Здоровье

Кондратьев поручил досконально проверить все выплаты врачам

Проверить перечисление всех стимулирующих выплат врачам Кубани поручил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 18 мая на заседании краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом, передает пресс-служба администрации края.
ИА Красная Весна 15:50
5
Наука

Раскрыт секрет куполов итальянских соборов

Санта-Мария-дель-Фьоре был воздвигнут в XV веке. Кирпичный купол собора не обрушился под собственным весом и гравитацией за шестьсот лет.
Слово и Дело 11:55
12
Технологии

«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки

Коммерсантъ 07:23
7
Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
351
Политика

Минздрав США обвинил ВОЗ в большом числе жертв эпидемии коронавируса

Вашингтон, 18 мая 2020, 19:53 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выполнила свою главную задачу, и это привело к большому количеству жертв пандемии коронавируса, заявил 18 мая министр здравоохранения США Алекс Азар в ходе своего выступления на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ.
REGNUM 12:53
Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
1,8K
Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
1,4K
Происшествия

Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН

ТАСС 10:43
63
Происшествия

Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец

Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
16
Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
195
Политика

Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны

Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском 12:08
38
Общество

Смоленский губернатор уволил начальника департамента соцразвития

Губернатор выразил надежду, что новое руководство департамента будет более внимательно относиться к работе соцучреждений с пожилыми людьми и сможет эффективно выстроить работу с ветеранскими и иными общественными организациями региона.
Главная Тема 13:22
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