Экономика
REGNUMЦентробанк прогнозирует дальнейший рост годовой инфляции в России
По оценке регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в России по итогам 2020 года составит 3,8−4,8% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Коммерсантъ 08:31
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Политика
Власти США назвали $2 млрд слишком малым взносом Китая
Напомним, 18 мая председатель КНР Си Цзиньпин пообещал в ближайшие два года выделить два миллиарда долларов странам, пострадавшим от коронавируса.
REGNUM 16:00
Футбол
ЦСКА предложит Деспотовичу зарплату в 1,2 миллиона евро
Как сообщалось ранее, футболистом интересуется московский ЦСКА. «Армейцы» готовы предложить форварду зарплату в 1,2 миллиона евро в год.
Евро-футбол.ру 15:40
Авто
Dyson показал конкурента электромобилей Tesla
Британский производитель бытовой техники Dyson показал свой секретный электромобиль, который мог пойти в «серию» и стать конкурентом Tesla Model X. Вложив в этот проект порядка 500 млн фунтов, глава компании Джеймс Дайсон закрыл его в силу нерентабельности и отсутствия перспектив на рынке.
Автоновости дня вчера в 13:44
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Здоровье
В Архангельской области произошла вспышка заражения коронавирусом
В Архангельской области произошла резкая вспышка заболевания коронавирусом. За сутки заразились 72 человека.
FlashNord 15:11
Общество
Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО
Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО.
REGNUM 05:03
Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
Общество
В США доказали связь коронавируса и воспалительного синдрома у детей
Синдром системного воспалительного ответа, который недавно начали выявлять у детей, связан с коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио 17 мая в ходе пресс-конференции.
ИА Красная Весна 15:04
Общество
Женщине-инвалиду в Москве аннулировали штраф за нарушение самоизоляции
«С обстоятельствами дела внимательно разобрались и штраф аннулировали, поскольку она не нарушала режим самоизоляции», — передает его слова «РИА Новости».
Известия 14:29
Происшествия
В Ярославле таксисты спасли мужчину, на которого напал медведь
Медведь вышел из леса и напал на мужчину в Ярославле, но его спасли таксисты и отвезли в больницу, раны оказались достаточно легкими, сообщила РИА Новости представитель областного департамента здравоохранения в понедельник.
РИА Новости 06:49
Политика
Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в Дагестане непростой.
Известия 08:31
Политика
МИД Украины готовит программу «деоккупации» Крыма — Кулеба
Киев, 18 мая 2020, 14:06 — REGNUM Эксперты политического директората МИД Украины подготовили «Стратегию деоккупации Крыма», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 мая в в интервью «РБК-Украина».
REGNUM 07:06
Футбол
Головин назвал «Зенит» одним из своих любимых клубов
Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал питерский «Зенит» в числе своих любимых футбольных клубов.
Metaratings 08:49
Шоу-бизнес
Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями
По данным издания Page Six, актеры Хоакин Феникс и Руни Мара, романтические отношения которых начались во время съемок фильма «Мария Магдалина», где они играли главных героев, в первый раз станут родителями.
Inc-news.ru 12:44
Здоровье
Кондратьев поручил досконально проверить все выплаты врачам
Проверить перечисление всех стимулирующих выплат врачам Кубани поручил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 18 мая на заседании краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом, передает пресс-служба администрации края.
ИА Красная Весна 15:50
Наука
Раскрыт секрет куполов итальянских соборов
Санта-Мария-дель-Фьоре был воздвигнут в XV веке. Кирпичный купол собора не обрушился под собственным весом и гравитацией за шестьсот лет.
Слово и Дело 11:55
Технологии
«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки
Коммерсантъ 07:23
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
Политика
Минздрав США обвинил ВОЗ в большом числе жертв эпидемии коронавируса
Вашингтон, 18 мая 2020, 19:53 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выполнила свою главную задачу, и это привело к большому количеству жертв пандемии коронавируса, заявил 18 мая министр здравоохранения США Алекс Азар в ходе своего выступления на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ.
REGNUM 12:53
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Происшествия
Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец
Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Политика
Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны
Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском 12:08
Общество
Смоленский губернатор уволил начальника департамента соцразвития
Губернатор выразил надежду, что новое руководство департамента будет более внимательно относиться к работе соцучреждений с пожилыми людьми и сможет эффективно выстроить работу с ветеранскими и иными общественными организациями региона.
Главная Тема 13:22