Экономика
REGNUMЦентробанк прогнозирует дальнейший рост годовой инфляции в России
По оценке регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в России по итогам 2020 года составит 3,8−4,8% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Кино
Умер звезда французского кино Мишель Пикколи
Московский Комсомолец 11:32
Фигурное катание
Загитова показала подаренные на 18-летие букеты цветов
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие.
Газета.Ru 06:31
Общество
В свердловской компании произошла крупная вспышка коронавируса
Свыше 100 сотрудников логистического партнера сети «Красное и белое» в Свердловской области заразились коронавирусом, это более половины из протестированных сотрудников данной компании, сообщил в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Rambler News Service 10:59
Энергетика
Цены на нефть побили месячный рекорд
Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru вчера в 18:19
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Авто
Названы самые продаваемые авто во время кризиса в РФ
Стали известны наиболее продаваемые авто в период кризиса в РФ. За первый месяц самоизоляции реализация транспорта показала резкий спад.
Дни24 16 мая в 09:00
Политика
Германия и Франция предложили создать фонд восстановления экономики ЕС
ФРГ и Франция предложили создать фонд восстановления европейской экономики, передает Reuters.
Газета.Ru 11:39
Общество
В Пермском крае внесены изменения в указ о самоизоляции
Региональный штаб по борьбе с коронавирусом внес уточнения в указ об ограничительных мерах на территории Пермского края.
Рифей-Пермь 11:35
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
Экономика
Цена золота поднялась до уровня 2012 года
Спотовая цена золота в ходе торгов в понедельник поднялась до $1765,43; так дорого тройская унция металла не стоила с октября 2012 г. Цена преодолела отметку $1750, которой почти достигала на торгах 14 апреля, и установила новый максимум после обвала в марте.
Ведомости 09:06
Экономика
Роберт Кийосаки: «Экономика умирает. Биткоин подорожает до $75 000»
В ближайшие три года цена биткоина достигнет $75 000, считает автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки.
РБК 05:12
Футбол
Алекс Сонг: «Когда узнал, сколько заработаю в „Барселоне“, не думал дважды»
Бывший полузащитник «Рубина» и «Барселоны» Алекс Сонг признался, что перешел из «Арсенала» в каталонский клуб ради зарплаты.
Матч ТВ 11:58
Экономика
Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы
Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
Гаджеты
Полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Инсайдер под псевдонимом Xiaomishka опубликовал полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат новейшую оболочку MIUI 12.
iXBT.com 01:21
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
Общество
Женщине-инвалиду в Москве аннулировали штраф за нарушение самоизоляции
«С обстоятельствами дела внимательно разобрались и штраф аннулировали, поскольку она не нарушала режим самоизоляции», — передает его слова «РИА Новости».
Известия 14:29
Футбол
Чемпионат Италии не сможет возобновиться 13 июня
Как сообщает Football Italia, контактные тренировки были отложены из-за проблем с медицинским протоколом, а дата, назначенная для возобновления сезона (13 июня), похоже, будет изменена, так как в указе премьер-министра есть пункт о том, что Спортивные мероприятия и соревнования всех видов и дисциплин приостановлены в общественных или частных местах до 14 июня.
Советский спорт 11:09
Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан.
RT на русском 14:24
Экономика
Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса
Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций.
Российская газета 06:40
Финансы
ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей
Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка.
Газета.Ru 14:06
Футбол
Стало известно, что не устроило Семака в новом контракте с «Зенитом»
Как стало известно «Спорту День за Днем», ключевой вопрос, из-за которого затянулись переговоры главного тренера Сергея Семака и «Зенита» – это срок контракта.
Спорт день за днем 07:05
Гаджеты
Xiaomi показала новый смартфон Redmi 10X на Dimensity 820
Rusargument 05:16
Авто
Полиция Петербурга обновляет автопарк
Петербургская полиция пополнила автопарк 190 новыми автомобилями, большая часть из которых будет использоваться при патрулировании города.
Gazeta.SPb 11:19
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 16 мая в 15:23
Авто
SsangYong представил обновленного конкурента Creta
Представители компании SsangYong показали новую версию автомобиля, который будет конкурировать с Hyundai Creta.
Car.ru 10:05
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Общество
Воробьев сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ожидает, что на этой неделе пандемия коронавирусной инфекции в регионе пойдет на спад.
РИАМО 14:10
Авто
Седан Aurus Senat станет внедорожником
Российское тюнинг-ателье Larte Design сделает для представительского седана Aurus Senat S600 полноценную внедорожную версию.
Автоновости дня 01:55
Общество
В Саратовской области вернули запрет на спорт и прогулки
Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
РИА Новости 14:14