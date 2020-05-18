Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк прогнозирует дальнейший рост годовой инфляции в России

По оценке регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в России по итогам 2020 года составит 3,8−4,8% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

ЦБ ожидает дальнейшего роста инфляции

Коммерсантъ14:05

В Центробанке ожидают дальнейшее повышения годовой инфляции

Комсомольская правда14:11

В ЦБ спрогнозировали дальнейший рост инфляции

Известия14:06

ЦБ России зафиксировал рост инфляции. Прогноз регулятора неутешительный

URA.Ru14:19

ЦБ предсказал ускорение годовой инфляции по итогам 2020-го до 4%

Фонтанка.Ру13:53

ЦБ заявило о дальнейшем повышении инфляции

Московский Комсомолец13:38

ЦБ ожидает дальнейшего повышения годовой инфляции

ТАСС13:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Кино

Умер звезда французского кино Мишель Пикколи

Московский Комсомолец 11:32
5
Фигурное катание

Загитова показала подаренные на 18-летие букеты цветов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие.
Газета.Ru 06:31
3
Общество

В свердловской компании произошла крупная вспышка коронавируса

Свыше 100 сотрудников логистического партнера сети «Красное и белое» в Свердловской области заразились коронавирусом, это более половины из протестированных сотрудников данной компании, сообщил в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Rambler News Service 10:59
1
Энергетика

Цены на нефть побили месячный рекорд

Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru вчера в 18:19
281
Общество

Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет

Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
33
Авто

Названы самые продаваемые авто во время кризиса в РФ

Стали известны наиболее продаваемые авто в период кризиса в РФ. За первый месяц самоизоляции реализация транспорта показала резкий спад.
Дни24 16 мая в 09:00
2
Политика

Германия и Франция предложили создать фонд восстановления экономики ЕС

ФРГ и Франция предложили создать фонд восстановления европейской экономики, передает Reuters.
Газета.Ru 11:39
3
Общество

В Пермском крае внесены изменения в указ о самоизоляции

Региональный штаб по борьбе с коронавирусом внес уточнения в указ об ограничительных мерах на территории Пермского края.
Рифей-Пермь 11:35
13
Здоровье

Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания

18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
1
Экономика

Цена золота поднялась до уровня 2012 года

Спотовая цена золота в ходе торгов в понедельник поднялась до $1765,43; так дорого тройская унция металла не стоила с октября 2012 г. Цена преодолела отметку $1750, которой почти достигала на торгах 14 апреля, и установила новый максимум после обвала в марте.
Ведомости 09:06
Экономика

Роберт Кийосаки: «Экономика умирает. Биткоин подорожает до $75 000»

В ближайшие три года цена биткоина достигнет $75 000, считает автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки.
РБК 05:12
7
Футбол

Алекс Сонг: «Когда узнал, сколько заработаю в „Барселоне“, не думал дважды»

Бывший полузащитник «Рубина» и «Барселоны» Алекс Сонг признался, что перешел из «Арсенала» в каталонский клуб ради зарплаты.
Матч ТВ 11:58
Экономика

Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы

Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости вчера в 01:00
83
Общество

В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
71
Гаджеты

Полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

Инсайдер под псевдонимом Xiaomishka опубликовал полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат новейшую оболочку MIUI 12.
iXBT.com 01:21
1
Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
267
Общество

Женщине-инвалиду в Москве аннулировали штраф за нарушение самоизоляции

«С обстоятельствами дела внимательно разобрались и штраф аннулировали, поскольку она не нарушала режим самоизоляции», — передает его слова «РИА Новости».
Известия 14:29
11
Футбол

Чемпионат Италии не сможет возобновиться 13 июня

Как сообщает Football Italia, контактные тренировки были отложены из-за проблем с медицинским протоколом, а дата, назначенная для возобновления сезона (13 июня), похоже, будет изменена, так как в указе премьер-министра есть пункт о том, что Спортивные мероприятия и соревнования всех видов и дисциплин приостановлены в общественных или частных местах до 14 июня.
Советский спорт 11:09
Происшествия

В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину

Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан.
RT на русском 14:24
25
Экономика

Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса

Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций.
Российская газета 06:40
3
Финансы

ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей

Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка.
Газета.Ru 14:06
95
Футбол

Стало известно, что не устроило Семака в новом контракте с «Зенитом»

Как стало известно «Спорту День за Днем», ключевой вопрос, из-за которого затянулись переговоры главного тренера Сергея Семака и «Зенита» – это срок контракта.
Спорт день за днем 07:05
Гаджеты

Xiaomi показала новый смартфон Redmi 10X на Dimensity 820

Rusargument 05:16
4
Авто

Полиция Петербурга обновляет автопарк

Петербургская полиция пополнила автопарк 190 новыми автомобилями, большая часть из которых будет использоваться при патрулировании города.
Gazeta.SPb 11:19
35
Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 16 мая в 15:23
908
Авто

SsangYong представил обновленного конкурента Creta

Представители компании SsangYong показали новую версию автомобиля, который будет конкурировать с Hyundai Creta.
Car.ru 10:05
1
Общество

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
549
Общество

Воробьев сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ожидает, что на этой неделе пандемия коронавирусной инфекции в регионе пойдет на спад.
РИАМО 14:10
Авто

Седан Aurus Senat станет внедорожником

Российское тюнинг-ателье Larte Design сделает для представительского седана Aurus Senat S600 полноценную внедорожную версию.
Автоновости дня 01:55
115
Общество

В Саратовской области вернули запрет на спорт и прогулки

Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
РИА Новости 14:14
192
Как работают Яндекс.Новости?
Главное